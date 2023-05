Wymowne nagranie Magdy Linette. "Może Cię to zaskoczy, ale…"

Magda Linette znakomicie rozpoczęła tegoroczny sezon. Polka podczas wielkoszlemowego Australian Open sprawiła niemałą sensację, docierając aż do półfinału imprezy. Tam musiała uznać wyższość Aryny Sabalenki. Podczas rywalizacji w Meksyku poznanianka odpadła dopiero w ćwierćfinale, gdzie przegrała z Rebeccą Peterson. Nieudany start 32-latka zaliczyła w Austin. Tam pożegnała się z rywalizacją już w pierwszej rundzie, przegrywając z Warwara Graczewą. W Indian Wells polska gwiazda odnotowała porażkę z Emmą Raducanu w drugiej rundzie. W Miami i Charleston Linette dotarła aż do ⅛ finału, w Madrycie natomiast po raz kolejny dotarła jedynie do trzeciej rundy. Wszystkie te występy sprawiły jednak, że poznanianka od kilku już tygodni występuje jako 19. rakieta świata.

W ostatnich dniach Linette, podobnie jak Iga Świątek i Magdalena Fręch, wzięła udział w tegorocznym turnieju WTA 1000 w Rzymie. Jako pierwsza z gry wyeliminowana została właśnie Fręch. 25-latka przegrała pojedynek z Madison Keys w drugiej rundzie imprezy. Magda Linette miała okazję pograć we Włoszech nieco dłużej - poznanianka rywalizację singlistek zakończyła w trzeciej rundzie po przegranej z Brazylijką Beatriz Haddad Maią. Jeśli chodzi o grę podwójną, Linette i jej partnerka Marketa Vondrousova w ⅛ finału przegrały z duetem Kiczenok-Ostapenko.

Magda Linette zażartowała z pogody w Rzymie. Wymowny wpis

32-letnia tenisistka po zakończeniu rywalizacji we Włoszech ma teraz sporo czasu, by przygotować się do kolejnego turnieju. Opublikowała nawet w mediach społecznościowych nagranie z treningu, dodając do niego dość wymowny podpis. "Może Cię to zaskoczy, ale w Rzymie czasami nie pada" - napisała Linette na swoim profilu na Instagramie.

Opis, na który zdecydowała się Linette z pewnością nawiązuje do warunków pogodowych we Włoszech, które pokrzyżowały plany tenisistów, w tym m.in. Igi Świątek. Przypomnijmy, że rakieta numer jeden na świecie mecz z Donną Vekić miała z początku rozegrać w poniedziałkowy wieczór. Spotkanie zostało jednak przełożone na kolejny dzień z powodu silnych opadów deszczu. Polka mimo zawirowań związanych ze zmianą daty meczu, zdołała pokonać rywalkę 6:3, 6:4. W ćwierćfinale raszynianka zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Panie powalczą o awans do półfinału imprezy w środę, 17 maja.

Magda Linette / AFP

Magda Linette / ROB PRANGESpain DPPIDPPI via AFP / AFP