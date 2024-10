Wymarzony dzień Fręch. Przełomowa informacja, potem popis na korcie

Mnóstwo powodów do radości polskim kibicom na przełomie września i października daje Magdalena Fręch . Łodzianka niedawno triumfowała w zawodach rangi 500 w Guadalajarze, potem zaś dopisała dwa cenne zwycięstwa w Szanghaju. Efekt? Awans na najlepsze w karierze dwudzieste siódme miejsce w rankingu kobiecego touru . W historii naszego kraju na wyższych pozycjach znajdowały się tylko takie persony jak: Iga Świątek, Agnieszka Radwańska oraz Magda Linette.

"Wciąż pracujemy i wierzę, że Magdalena będzie się rozwijać. W tym roku to był naprawdę bardzo duży skok. Dużo łatwiej jest przebić się na przykład z miejsca numer 300 na 150, niż robić postępy w ścisłej czołówce. To już sztuka. Jeszcze przed turniejem w Guadalajarze byliśmy na 43. miejscu. I liczyliśmy, ile nam brakuje, by mieć rozstawienie w Wielkim Szlemie" - mówił z dumą na łamach Interia Sport trener zawodniczki, Andrzej Kobierski.