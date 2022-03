Wyjechała z ogarniętej wojną Ukrainy, zagra w finale turnieju

Rywalizacja na korcie trwałą dwie i pół godziny. 21-letnia tenisistka była na Ukrainie, kiedy zaczęła się rosyjska inwazja, ale po dwóch nocach spędzonych na podziemnym parkingu udało jej się wyjechać z kraju razem z 15-letnią siostrą.

Wystąpiła w Lyonie, gdzie zdołała dojść do finału.

"To był trudny pojedynek. W trzecim secie, kiedy miałam piłki meczowe i ich nie wykorzystałam, przegrywając gema, byłam trochę szalona. Myślałam, że to koniec, że przegrałam, bo nie mam więcej siły. Wtedy jednak wszyscy zaczęli mnie wspierać i poczułam, że mogę to zrobić" - przyznała Jastremska.

Tenis. Dajana Jastremska nie śpi dobrze

Ukrainka powiedziała też, że ma nie do końca może spać, ponieważ pochłaniają ją wiadomości z ogarniętego wojną kraju.

"Czytam ich wiele. Czasami w nocy otrzymuję wiadomości, czasami budzę się i czytam, co się dzieje, zwłaszcza w moim mieście. Nie powiedziałabym więc, że śpię dobrze. Rano czuję się zmęczona" - stwierdziła Jastremska.

Rywalką Ukrainki w niedzielnym finale będzie Shuai Zheng. Chinka pokonała Francuzkę Caroline Garcię 6:2, 7:5.