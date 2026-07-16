Wyjaśniła się przyszłość Chwalińskiej, bolesny komunikat. Jest rezygnacja

Już w 1. rundzie z Wimbledonem pożegnała się niedawna finalistka Rolanda Garrosa - Maja Chwalińska. Wówczas Polka w starciu z Tajką - Mananchayą Sawangkaewą miała piłkę meczową, lecz doszło do pechowego poślizgnięcia się, które spowodowało kontuzję kostki. Ta okazała się stosunkowo groźna, bowiem rozbrat naszej zawodniczki z rywalizacją w tourze WTA trwa już ponad dwa tygodnie.

W międzyczasie wycofała się ze zmagań w Jassach i w pełni skupiła się na dojściu do zdrowia oraz formy. Mimo to nasza zawodniczka była na liście zgłoszonych do kolejnego turnieju - w Hamburgu (20-26 lipca). Występ ten jednak wcale nie był pewny, co zaznaczała w swoich wypowiedziach menadżerka zawodniczki - Aleksandra Musiał.

Do przełomu w tej kwestii doszło w środowy wieczór. Za pośrednictwem mediów społecznościowych odpowiedni komunikat wydawał Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała, którego Chwalińska jest podopieczną. Ten rozwiał wszelkie wątpliwości ws. gry w Niemczech.

Chwalińska nie zagra w Hamburgu, klub właśnie ogłosił

Klub poinformował, że 24-latka niestety nie zagra w turnieju rangi WTA 250 w Hamburgu. Powodem rezygnacji jest chęć dojścia do pełni sił przez zawodniczkę. Z tego względu po konsultacjach ze sztabem medycznym padła decyzja o kontynuowaniu leczenia. Chwalińska do rywalizacji wróci dopiero po pełnym wyleczeniu urazu.

- Maja niestety nie wystąpi w tegorocznym turnieju WTA 250 MSC Hamburg Ladies Open. Mimo wyraźnej poprawy stanu zdrowia i postępów w rehabilitacji kostki, po konsultacjach z zespołem medycznym podjęta została decyzja o kontynuowaniu leczenia i wstrzymaniu powrotu do rywalizacji. Obecnie najważniejszym celem pozostaje pełne wyleczenie urazu oraz bezpieczny powrót do gry na najwyższym poziomie - czytamy.

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Wydaje się zatem, że 22. rakieta świata do gry powróci dopiero na początku sierpnia. Obóz tenisistki już potwierdził, że ta weźmie udział w turniejach w Toronto, Cincinnati oraz Guadalajarze, a następnie skupi się na wielkoszlemowym US Open.

Maja Chwalińska Zabulon Laurent/ABACA East News

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON AFP

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP





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