Wyjaśniła się przyszłość Chwalińskiej, bolesny komunikat. Jest rezygnacja

Wyjaśniła się przyszłość Chwalińskiej, bolesny komunikat klubu. Jest rezygnacja
Mimo upływu czasu wciąż Maja Chwalińska nie doszła do pełni sił po kontuzji kostki, której doznała na Wimbledonie. Polka poświęciła się rehabilitacji i nawet wycofała się z turnieju w Jassach. Wydawało się, że do gry może powrócić przy okazji turnieju w Hamburgu. Tak się jednak nie stanie. W środowy wieczór na profilu Beskidzkiego Klubu Tenisowego Advantage Bielsko-Biała pojawił się oficjalny komunikat ws. 24-latki. Niestety w Niemczech również nie wystąpi.
Już w 1. rundzie z Wimbledonem pożegnała się niedawna finalistka Rolanda Garrosa - Maja Chwalińska. Wówczas Polka w starciu z Tajką - Mananchayą Sawangkaewą miała piłkę meczową, lecz doszło do pechowego poślizgnięcia się, które spowodowało kontuzję kostki. Ta okazała się stosunkowo groźna, bowiem rozbrat naszej zawodniczki z rywalizacją w tourze WTA trwa już ponad dwa tygodnie.
W międzyczasie wycofała się ze zmagań w Jassach i w pełni skupiła się na dojściu do zdrowia oraz formy. Mimo to nasza zawodniczka była na liście zgłoszonych do kolejnego turnieju - w Hamburgu (20-26 lipca). Występ ten jednak wcale nie był pewny, co zaznaczała w swoich wypowiedziach menadżerka zawodniczki - Aleksandra Musiał.
Do przełomu w tej kwestii doszło w środowy wieczór. Za pośrednictwem mediów społecznościowych odpowiedni komunikat wydawał Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała, którego Chwalińska jest podopieczną. Ten rozwiał wszelkie wątpliwości ws. gry w Niemczech.
Chwalińska nie zagra w Hamburgu, klub właśnie ogłosił
Klub poinformował, że 24-latka niestety nie zagra w turnieju rangi WTA 250 w Hamburgu. Powodem rezygnacji jest chęć dojścia do pełni sił przez zawodniczkę. Z tego względu po konsultacjach ze sztabem medycznym padła decyzja o kontynuowaniu leczenia. Chwalińska do rywalizacji wróci dopiero po pełnym wyleczeniu urazu.
- Maja niestety nie wystąpi w tegorocznym turnieju WTA 250 MSC Hamburg Ladies Open. Mimo wyraźnej poprawy stanu zdrowia i postępów w rehabilitacji kostki, po konsultacjach z zespołem medycznym podjęta została decyzja o kontynuowaniu leczenia i wstrzymaniu powrotu do rywalizacji. Obecnie najważniejszym celem pozostaje pełne wyleczenie urazu oraz bezpieczny powrót do gry na najwyższym poziomie - czytamy.
Wydaje się zatem, że 22. rakieta świata do gry powróci dopiero na początku sierpnia. Obóz tenisistki już potwierdził, że ta weźmie udział w turniejach w Toronto, Cincinnati oraz Guadalajarze, a następnie skupi się na wielkoszlemowym US Open.