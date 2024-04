Wygrany pierwszy set, a potem 0:6, 2:6. Mistrzyni French Open za burtą

Mistrzyni French Open sprzed trzech lat przyleciała do Madrytu z nadzieją, że uda jej się wygrać pierwsze spotkanie w singlu od 8 lutego. Polscy kibice z pewnością mieli nadzieję na pojedynek Czeszki z Magdaleną Fręch w drugiej rundzie zmagań w stolicy Hiszpanii. I początkowo wyglądało to bardzo optymistycznie. Polka prowadziła 5:1 z Jaqueline Cristian, miała piłki setowe. Nastąpił jednak bolesny zwrot akcji i ostatecznie to Rumunka trafiła do kolejnej fazy turnieju.

Barbora Krejcikova odpadła z turnieju WTA 1000 w Madrycie. Rywalka ograła wcześniej Magdalenę Fręch

Jak się okazało, Cristian nie zatrzymała się tylko na naszej zawodniczce. I co ciekawe - jej mecz z Krejcikovą miał bardzo podobny przebieg do tego, co obserwowaliśmy w starciu z Fręch. Znów zaczęła mecz słabo, od przegranego seta 2:6, ale później kompletnie odwróciła bieg wydarzeń na korcie. W drugiej partii zdominowała Barborę. Świetnie broniła break pointów, a sama konsekwentnie przełamywała podania przeciwniczki. W efekcie wygrała partię do zera i doprowadziła do decydującej batalii.