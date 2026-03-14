Polscy kibice tenisa mieli nadzieję, że w drugim półfinale tegorocznego WTA 1000 w Indian Wells zobaczymy Igę Świątek. Po bardzo dobrych spotkaniach z Marią Sakkari i Karoliną Muchovą, nasza reprezentantka została powstrzymana przez Elinę Switolinę. Ukrainka triumfowała po trzysetowej batalii - 6:2, 4:6, 6:4. W ten sposób Raszynianka po raz trzeci w tym sezonie zakończyła indywidualne zmagania na etapie najlepszej "8".

Po niespełna 80 minutach od finiszu starcia Świątek ze Switoliną okazało się, że dzisiejszą rywalką Eliny będzie Jelena Rybakina. 26-latka uporała się z Jessicą Pegulą w dwóch partiach. Co ciekawe, Ukrainka zgarnęła ostatnie bezpośrednie starcie z reprezentantką Kazachstanu, podczas ubiegłorocznego WTA 1000 w Madrycie. W zestawieniu H2H widniał do tej pory remis - 3-3. Było zatem jasne, że po półfinałowej potyczce na terenie Kalifornii któraś z tenisistek wyjdzie na prowadzenie. Panie wyszły na obiekt Stadium 1 tuż po godz. 2:00 czasu polskiego.

WTA Indian Wells: Jelena Rybakina kontra Elina Switolina w półfinale

Mecz rozpoczął się od serwisu Switoliny. Ukrainka utrzymała swoje podanie, a po zmianie stron doczekała się dwóch break pointów z rzędu. Pierwszego Rybakina obroniła asem, ale później wydarzyła się dziwna sytuacja. Elina posłała piłkę, po której wszyscy myśleli, że wyleci ona na aut. Tymczasem spadła na samą linię. Jelena nie kryła swojego zdziwienia na twarzy. Turniejowa "9" wyszła na prowadzenie 2:0, jednak nie nacieszyła się tym faktem zbyt długo. Reprezentantka Kazachstanu błyskawicznie doprowadziła do wyrównania.

Rybakina mogła się znaleźć z przodu już po siódmym rozdaniu. Ostatecznie Switolina obroniła jednak break pointa. W trakcie dziesiątego rozdania Elina próbowała wywrzeć presję na rywalce poprzez pierwszeństwo w serwowaniu. Ukrainka doprowadziła do stanu równowagi, była o dwie piłki od wygrania partii. Doszło jednak do zwrotu akcji. Kazaszka wytrzymała próbę i w następnych minutach sama uzyskała przełamanie. Chociaż pogromczyni Świątek posiadała trzy szanse na zagwarantowanie sobie co najmniej tie-breaka, finalnie doszło do breaka - za trzecim podejściem. Po zmianie stron Jelena dokończyła seta, chociaż nie bez problemów. Musiała wracać ze stanu 15-30, ale zrobiła to skutecznie, zgarniając trzy akcje z rzędu. Ostateczny wynik brzmiał 7:5 dla mistrzyni Australian Open 2026.

Końcówka premierowej odsłony oddziaływała na to, co działo się na starcie drugiej. Rybakina zyskała większą pewność siebie, a Switolina posiadała coraz większe problemy przy własnym podaniu. Po trzecim rozdaniu, w którym Ukrainka posiadała piłkę na premierowe "oczko", zrobiło się już 3:0 dla Jeleny, z przewagą podwójnego przełamania. Po zmianie stron Jelena powiększyła różnicę do czterech gemów. Wtedy Elina nieco się rozluźniła, jakby miała świadomość, że nie posiada już nic do stracenia.

W trakcie szóstego rozdania wypracowała sobie trzy break pointy, ale wtedy nie zdołała wykorzystać żadnego z nich. Tuż przed zmianą stron Rybakina dostała pierwszego meczbola. Switolina wyszła jednak z opresji w imponującym stylu. Ukrainka zaciekle walczyła o powrót. W ósmym gemie ponownie obroniła meczbola, tym razem przy podaniu Jeleny. Za czwartą okazją odrobiła jedno przełamanie, potem złapała kontakt. Przy stanie 5:4 Kazaszka miała jeszcze jedną sposobność na zamknięcie spotkania przy własnym serwisie i tym razem poradziła sobie, mimo że zanotowała jeden dziwny błąd.

Ostatecznie Rybakina wyeliminowała Switolinę, triumfując 7:5, 6:4. W niedzielę o godz. 19:00 czasu polskiego Jelena powalczy o tytuł z Aryną Sabalenką. Tym samym czeka nas rewanżowe starcie za finał tegorocznego Australian Open oraz decydujące starcie na terenie Kalifornii sprzed trzech lat. Oba te pojedynki wygrywała reprezentantka Kazachstanu. Zobaczymy czy tenisistka z Mińska znajdzie sposób na pokonanie zwyciężczyni premierowych wielkoszlemowych zmagań w tym sezonie. Szykuje się pasjonujący mecz z udziałem zawodniczek, które od najbliższego poniedziałku będą zajmować dwa czołowe miejsca w kobiecym rankingu.

Główne zmagania w Indian Wells potrwają do 15 marca.

