Wygrana Sabalenki, a potem takie wieści. Co za katastrofa, aż trudno uwierzyć

10 października Aryna Sabalenka dokonała rzeczy niezwykle dla siebie ważnej - ogrywając Julię Putincewą przedarła się do ćwierćfinału Wuhan Open 2024 , a to oznacza, że prawdopodobnie 28 października oficjalnie przejmie tron liderki rankingu WTA, zrzucając na niższą pozycję klasyfikacji Igę Świątek .

Wuhan Open. Wielki triumf Sabalenki, ale co zrobiła Gauff? Festiwal błędów

Jak wyliczono po zakończeniu meczu Coco Gauff odnotowała w trakcie zmagań łącznie aż 21 podwójnych błędów serwisowych i wychodzi na to, że... jest to najgorszy tego typu wynik we wszystkich spotkaniach głównej drabinki na zawodach spod szyldu WTA w 2024 roku. Brak skupienia przy serwowaniu kosztował przedstawicielkę USA naprawdę wiele...