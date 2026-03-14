Wygrana Sabalenki, a potem taki komunikat. Poszło w świat. "Mam już dość"
Aryna Sabalenka na konferencji prasowej po półfinale przeciwko Lindzie Noskovej odpowiadała na zróżnicowane pytania. Podkreśliła, że ciężko pracowała nad rozwojem swojej gry i obecnie posiada szerszy wachlarz strategii meczowych, które umożliwiają jej dostosowanie się do sytuacji na korcie. Przed nią finał w Indian Wells. To może wywoływać złe skojarzenia. Białosinka przyznała, czego już ma dość.
Przed Aryną Sabalenką finał turnieju WTA 1000 w Indian Wells, nazywanego często z racji na swój prestiż i klimat "piątym Wielkim Szlemem". W 2023 roku przegrała w starciu o trofeum z Jeleną Rybakiną, a dwanaście miesięcy temu triumfu pozbawiła ją Mirra Andriejewa.
- Chcę się skupić. Jeśli docieram do finału, to chcę mieć pewność, że wygram, zdobędę trofeum. Wiecie, mam już dość przegrywania tych wielkich finałów. Miałam wrażenie, że chociaż zawodniczki grały niesamowity tenis w tych finałach, miałam mnóstwo okazji, których nie wykorzystałam - powiedziała na konferencji prasowej po zwycięskim półfinale nad Lidią Noskovą.
Nie można się dziwić słowom liderki światowego rankingu. Od stycznia 2025 roku wygrała tylko jeden z czterech finałów wielkoszlemowych, a w pozostałych imprezach miała bilans 4-3. Schodziła z obiektu pokonana właśnie w Indian Wells, a także w Stuttgarcie i na WTA Finals w Rijadzie.
Została także zapytana o swój ciągły rozwój tenisowy mimo znajdowania się na samym szczycie.
Aryna Sabalenka o rozwoju swojego tenisa: "Plan A nie działa? Mam B i C"
- Chcę mieć lepszą jakość wszystkich tych zagrań, które doskonaliłam przez lata. Czuję, że jeśli chcesz być na szczycie, zawsze musisz czegoś szukać, drobnych detali, które dodasz do swojej gry, żeby być naprawdę nieprzewidywalną. Posiadanie wszystkich tych narzędzi w grze zdecydowanie daje ogromną przewagę nad innymi graczami. W porównaniu do mnie sprzed kilku lat jestem zdecydowanie lepszą, bardziej wszechstronną zawodniczką. Wiem, że jeśli mój plan A nie działa, mam plany B i C. Nad tym właśnie pracowaliśmy intensywnie przez ostatnie kilka lat - podkreśliła.
W Kalifornii pokonała już Himeno Sakatsume, Jaqueline Cristian, Naomi Osakę, Victorię Mboko i wspomnianą już Noskovą. Jak na razie nie straciła ani seta. Tylko w jednej partii oddała rywalce więcej niż 4 gemy, była to pierwsza z Mboko, ale i tak Białorusinka wygrała tam tie-breaka do zera.
Przed nią ostatni krok. Ten najważniejszy, a jednocześnie przypominający o kilku bolesnych historiach z jej kariery.