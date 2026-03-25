Coco Gauff w nocy z wtorku na środę polskiego czasu wygrała mecz ćwierćfinałowy Miami Open z Belindą Bencic. Po raz kolejny w przypadku Amerykanki dwie partie nie wystarczyły, by rozstrzygnąć losy rywalizacji. Ze Szwajcarką mierzyła się przez dwie godziny i kwadrans. Skończyło się na 6:3, 1:6, 6:3.

Jak od razu po ostatnim punkcie podała Opta, 22-latka urodzona w Belray Beach jest pierwszą zawodniczką z czołowej piątki rankingu WTA, która doszła do półfinału turnieju rangi "1000" wyłącznie po trzysetówkach. Przypomnijmy, że format "tysięczników" został powołany do życia w 2009 roku.

WTA Miami. Gauff zagra z Muchovą o wyprzedzenie Świątek. Kolejna trzysetówka?

Opta pisze o "przetrwaniu" Gauff. Wcześniej na Florydzie na przestrzeni trzech setów wyeliminowała Soranę Cirsteę, Alycię Parks i Elisabettę Cocciaretto. Z tymi dwiema ostatnimi musiała gonić wynik, a z Cirsteą i teraz z Bencic dawała radę wygrać partię otwarcia.

To było jej siódme spotkanie z Bencic. Piąty raz skończyły na trzech setach. Częściej w taki sposób rozstrzygała spotkania tylko z Aryną Sabalenką (sześciokrotnie).

Teraz Amerykankę czeka bój z Karoliną Muchovą, która poprzednie trzy mecze (z Victorią Mboko, Alexandrą Ealą i Katie Boulter) kończyła wynikiem 2:0. Tylko na otwarcie wygrała 2:1 - z Camilą Osorio.

Gauff ma z naszą południową sąsiadką bilans 5-0 (tylko jedna trzysetówka, w 4. rundzie tegorocznego Australian Open). Przypomnijmy, że jeśli polepszy go do 6-0, wyprzedzi po Miami Igę Świątek w rankingu, wejdzie na 3. pozycję. Awans gwarantowało jej dojście do finału.

Coco Gauff awansowała do deblowego finału podczas WTA 1000 w Montrealu Minas Panagiotakis AFP

Coco Gauff przegrała w końcu seta, ale nadal w sezonie 2025 jest niepokonana William West AFP

Coco Gauff rywalizowała z Eliną Switoliną o awans do czwartej rundy US Open JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

