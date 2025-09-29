Dzień po tym, jak Iga Świątek zdobyła swój tytuł na Wimbledonie, sukces świętowały także Weronika Kudiermietowa oraz Elise Mertens. Zawodniczki z Rosji i Belgii wygrały deblowe zmagania w Londynie, pokonując w finale parę Su-Wei Hsieh/Jelena Ostapenko. Kudiermietowa i Mertens powróciły w kwietniu do wspólnych występów po 2,5-letniej przerwie i już po kilku tygodniach odnowienia współpracy w grze podwójnej mogły się cieszyć z wielkiego triumfu.

Weronika oraz Elise kontynuowały wspólne starty także w kolejnych turniejach. Po tym, jak dość szybko pożegnały się z singlowymi zmaganiami na turnieju WTA 1000 w Pekinie, obie mogły się skupić na jak najlepszym wyniku w deblu. W rozgrywkach duetów zostały rozstawione z "3". W pierwszej rundzie pokonały parę Qianhui Tang/Xiyu Wang po super tie-breaku. Dziś Rosjanka i Belgijka miały okazję powalczyć o ćwierćfinał z teamem Miyu Kato/Fanny Stollar. I niespodziewanie to Japonka oraz Węgierka cieszyły się ze zwycięstwa - po pełnym dramaturgii super tie-breaku.

WTA Pekin: Weronika Kudiermietowa i Elise Mertens przegrały w drugiej rundzie debla

Na początku spotkania obserwowaliśmy festiwal przełamań. Zakończyły go dopiero Kudiermietowa oraz Mertens - w czwartym gemie. Mistrzynie tegorocznego Wimbledonu zawiązały korzystną serię. Od remisu po dwóch rozdaniach wyszły na 5:1 i przejęły kontrolę nad wydarzeniami premierowej odsłony. Ostatecznie wygrały ją 6:2.

Od drugiej części pojedynku nastąpiła większa dramaturgia. Na pierwsze przełamanie trzeba było poczekać aż do piątego rozdania. Wówczas breaka wywalczyły Weronika i Elise, ale rywalki znalazły szybką odpowiedź. W trakcie ósmego gema Kato oraz Stollar obroniła piłkę na 5:3 i finalnie o losach seta decydował tie-break. Tuż po zmianie stron zrobiło się 4-3 dla turniejowych "3". Od tamtej chwili mistrzynie Wimbledonu nie zdobyły ani jednego punktu. Wynikiem 7:6(4) Miyu oraz Fanny doprowadziły do super tie-breaka.

Decydująca rozgrywka dostarczyła mnóstwo dramaturgii. Zaczęło się od trzech wygranych akcji przez nierozstawione tenisistki. Później Kudiermietowa i Mertens wyszły z 0-3 na 6-3, potem prowadziły jeszcze 7-4 i 8-5. Wtedy dały się dogonić - po 16 wymianach nastał remis. Jako pierwsze meczbola wywalczyły sobie mistrzynie Wimbledonu. Nie wykorzystały go, ale po zmianie stron pojawiła się jeszcze jedna szansa. Od tamtej chwili punkty wędrowały już wyłącznie na konto duetu Kato/Stollar. Ostatecznie to Japonka oraz Węgierka wygrały pojedynek 2:6, 7:6(4), 12-10, sensacyjnie eliminujac triumfatorki londyńskich zmagań w grze podwójnej.

