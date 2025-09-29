Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wygrały Wimbledon 2025, jak Świątek. W Pekinie nie będzie tytułu. Turniejowe "3" za burtą

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Trwa kolejny dzień zmagań na WTA 1000 w Pekinie. Swój mecz ma już za sobą Iga Świątek. Nasza reprezentantka nie rozegrała pełnego spotkania, gdyż jej rywalka Camila Osorio skreczowała na początku drugiego seta. Polka nie była jedyną mistrzynią tegorocznego Wimbledonu, która wystąpiła w poniedziałek na korcie. W grze podwójnej zobaczyliśmy triumfatorki deblowych rozgrywek w Londynie - Weronikę Kudiermietową oraz Elise Mertens. Turniejowe "3" pożegnały się z imprezą w bolesnych okolicznościach.

Radość Weroniki Kudiermietowej po deblowym finale Wimbledonu 2025
Radość Weroniki Kudiermietowej po deblowym finale Wimbledonu 2025Henry NichollsAFP

Dzień po tym, jak Iga Świątek zdobyła swój tytuł na Wimbledonie, sukces świętowały także Weronika Kudiermietowa oraz Elise Mertens. Zawodniczki z Rosji i Belgii wygrały deblowe zmagania w Londynie, pokonując w finale parę Su-Wei Hsieh/Jelena Ostapenko. Kudiermietowa i Mertens powróciły w kwietniu do wspólnych występów po 2,5-letniej przerwie i już po kilku tygodniach odnowienia współpracy w grze podwójnej mogły się cieszyć z wielkiego triumfu.

Zobacz również:

Coco Gauff rywalizowała z Leylah Fernandez o awans do czwartej rundy WTA 1000 w Pekinie
Tenis

5:2, meczbol dla Gauff i zwrot akcji. Niebywała pogoń Fernandez w Pekinie

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    Weronika oraz Elise kontynuowały wspólne starty także w kolejnych turniejach. Po tym, jak dość szybko pożegnały się z singlowymi zmaganiami na turnieju WTA 1000 w Pekinie, obie mogły się skupić na jak najlepszym wyniku w deblu. W rozgrywkach duetów zostały rozstawione z "3". W pierwszej rundzie pokonały parę Qianhui Tang/Xiyu Wang po super tie-breaku. Dziś Rosjanka i Belgijka miały okazję powalczyć o ćwierćfinał z teamem Miyu Kato/Fanny Stollar. I niespodziewanie to Japonka oraz Węgierka cieszyły się ze zwycięstwa - po pełnym dramaturgii super tie-breaku.

    Zobacz również:

    Clara Tauson to ostatnia zawodniczka, która pokonała Igę Świątek w turniejach rangi WTA 1000
    Tenis

    Ostatnia pogromczyni Świątek za burtą. Sensacja w Pekinie. 70 miejsc różnicy

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      WTA Pekin: Weronika Kudiermietowa i Elise Mertens przegrały w drugiej rundzie debla

      Na początku spotkania obserwowaliśmy festiwal przełamań. Zakończyły go dopiero Kudiermietowa oraz Mertens - w czwartym gemie. Mistrzynie tegorocznego Wimbledonu zawiązały korzystną serię. Od remisu po dwóch rozdaniach wyszły na 5:1 i przejęły kontrolę nad wydarzeniami premierowej odsłony. Ostatecznie wygrały ją 6:2.

      Od drugiej części pojedynku nastąpiła większa dramaturgia. Na pierwsze przełamanie trzeba było poczekać aż do piątego rozdania. Wówczas breaka wywalczyły Weronika i Elise, ale rywalki znalazły szybką odpowiedź. W trakcie ósmego gema Kato oraz Stollar obroniła piłkę na 5:3 i finalnie o losach seta decydował tie-break. Tuż po zmianie stron zrobiło się 4-3 dla turniejowych "3". Od tamtej chwili mistrzynie Wimbledonu nie zdobyły ani jednego punktu. Wynikiem 7:6(4) Miyu oraz Fanny doprowadziły do super tie-breaka.

      Zobacz również:

      Iga Świątek
      Iga Świątek

      Dramat na korcie, smutny wpis Igi Świątek tuż po meczu. Polka tego nie chciała

      Kacper Dąderewicz
      Kacper Dąderewicz

        Decydująca rozgrywka dostarczyła mnóstwo dramaturgii. Zaczęło się od trzech wygranych akcji przez nierozstawione tenisistki. Później Kudiermietowa i Mertens wyszły z 0-3 na 6-3, potem prowadziły jeszcze 7-4 i 8-5. Wtedy dały się dogonić - po 16 wymianach nastał remis. Jako pierwsze meczbola wywalczyły sobie mistrzynie Wimbledonu. Nie wykorzystały go, ale po zmianie stron pojawiła się jeszcze jedna szansa. Od tamtej chwili punkty wędrowały już wyłącznie na konto duetu Kato/Stollar. Ostatecznie to Japonka oraz Węgierka wygrały pojedynek 2:6, 7:6(4), 12-10, sensacyjnie eliminujac triumfatorki londyńskich zmagań w grze podwójnej.

        Pekin (K, debel)
        1/8 finału
        29.09.2025
        08:00
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Zobacz również:

        Iga Świątek
        Iga Świątek

        Dramat na korcie, smutny wpis Igi Świątek tuż po meczu. Polka tego nie chciała

        Kacper Dąderewicz
        Kacper Dąderewicz
        Desirae Krawczyk Olivia Gadecki - Elise Mertens Veronika Kudermetova. Skrót meczuPolsat SportPolsat Sport
        Weronika Kudiermietowa
        Weronika KudiermietowaMartin KeepAFP
        Elise Mertens
        Elise MertensMARIJAN MURAT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
        Uśmiechnięta kobieta w sportowym stroju trzyma w rękach dużą, srebrną paterę na tle rozmytego tłumu na trybunach. Kobieta ma na głowie białą czapkę z daszkiem.
        Iga ŚwiątekDaisuke Urakami / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFPAFP

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja