Wygrała w turnieju, a potem miała pretensje do... chłopaka. "Mamy do pogadania"

Katie Boulter obroniła w Nottingham tytuł w turnieju WTA, choć nie przyszło jej to łatwo. Półfinał i finał rozgrywała bowiem jednego dnia. Po zwycięstwie zwróciła się się swojego chłopaka, którym jest australijski tenisista Alex de Minaur. On w tym samym czasie wygrał imprezę w Den Bosch, ale Brytyjka liczyła, że potem jednak przyleci zobaczyć ją w akcji. Kiedy tak zrobił. "Mamy do pogadania" - przyznała Boulter.