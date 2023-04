Wygrała w meczu dwóch mistrzyń wielkoszlemowych. Dwie godziny na korcie

To było już ósme spotkanie obu tenisistek. Przebieg ich rywalizacji jest ciekawy. Pierwsze trzy mecze padły łupem Azarenki, która w nich zwyciężyła, a panie trzykrotnie z rzędu zmierzyły się w Australian Open (2013-15). Potem do głosu doszła Stephens, która wygrała cztery kolejne pojedynki. W Charlestonie znowu lepsza okazała się Białorusinka . Spotkanie trwało dwie godziny i trzy minuty.

Azarenka, dwukrotna mistrzyni wspomnianego Australian Open, występuje w Karolinie Południowej po raz pierwszy od 2010 roku. Z kolei Amerykanka, która triumfowała w US Open, to zwyciężczyni tej imprezy z 2016 roku.

We wtorek awans do trzeciej rundy uzyskała także Ons Jabeur. Tunezyjka ma bardzo dobre wspomnienia z tej imprezy. W ostatnich trzech latach dwa razy była w finale, a raz w półfinale, a jej bilans w tym okresie wynosi 13-3. We wtorek wygrała z Ukrainką Łesią Curenko 6:3, 6:3.