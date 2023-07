Wygrał Wimbledon, ale nie czuje się spełniony. Zdradził, czego mu brakuje

Carlos Alcaraz już od jakiegoś czasu nazywany jest "wschodzącą gwiazdą męskiego tenisa" . Hiszpan mimo tak młodego wieku ma na swoim koncie osiągnięcia, o których wielu bardziej doświadczonych zawodników może jedynie pomarzyć. Pierwszy tytuł wielkoszlemowy 20-latek zdobył w ubiegłym roku podczas US Open. Wśród pań triumfowała wówczas Iga Świątek.

Po nieudanym finale turnieju Rolanda Garrosa , szczęście uśmiechnęło się do Hiszpana podczas tegorocznego Wimbledonu . W Paryżu "Carlitos" nie zdołał pokonać Novaka Djokovicia z powodu problemów zdrowotnych , w Londynie natomiast już nic nie stało na drodze Hiszpana, by zrewanżować się za ostatnią porażkę . Po pięciosetowej batalii pomiędzy liderem a wiceliderem światowego rankingu męskiego tenisa, zwycięsko z tego pojedynku wyszedł młodszy z finalistów . Tym samym urodzony w El Palmar gwiazdor przerwał trwającą od 2017 roku zwycięską passę Novaka Djokovicia.

Carlos Alcaraz i Novak Djokovic. Najlepsze akcje w drodze do finału Wimbledonu. WIDEO

Carlos Alcaraz prosto z mostu. Tego brakuje mu w życiu codziennym

Mimo tak ogromnego sukcesu Carlos Alcaraz nadal nie czuje się spełniony. Hiszpan co prawda nie może narzekać na brak szczęścia w życiu zawodowym, jednak prywatnie czegoś mu brakuje. W rozmowie z “El Pais" 20-letni tenisista wyznał, za czym tęskni w życiu codziennym.

Carlos Alcaraz bowiem większość swojego czasu poświęca na treningi i udział w międzynarodowych turniejach. W jego życiu nie ma więc miejsca na spędzanie czasu z rówieśnikami , czy chodzenie na imprezy . Co więcej, Hiszpan już od dłuższego "korzysta z życia" jako singiel. Nie może więc liczyć na wsparcie swojej drugiej połówki.

To, że za tym tęsknię jest krótkotrwałe. Każdy chce żyć swoimi marzeniami. Ja mam szczęście, że mogę to przeżyć i osiągnąć