Wygrał Wimbledon, a teraz takie wieści. To już pewne

Wyniki Ważnego i Paldaniusa nie przeszły bez echa. Polak otrzymał "dziką kartę" do kwalifikacji gry pojedynczej Challengera 75 w Tampere, które rozpoczną się 20 lipca. Dla Ważnego będzie to drugi w karierze występ w turnieju challenger. W czerwcu otrzymał zaproszenie do turnieju głównego Enea Poznań Open. Tam w pierwszej rundzie przegrał z doświadczonym Sumitem Nagalem 2:6, 6:4, 4:6, ale zebrał cenne doświadczenie. - Pierwszy raz gram w turnieju takiej rangi. W związku z tym pierwszy set był trochę nerwowy. Później było lepiej i cieszyłem się, że mogę grać w takim spotkaniu. Druga i trzecia partia były bardzo dobre. W trzecim zadecydowały pojedyncze piłki. Jestem jednak zadowolony ze swojego poziomu dzisiaj - mówił.