Wygra nawet z Igą Świątek? Naukowcy są przekonani. "Może zdobyć Wimbledon"

Robot, który może pokonać ludzi w tenisa. ESTHER może być przełomowym wynalazkiem

Porusza się ona na wózku inwalidzkim , a jej główną mocą ma być fakt, że jest w stanie dopasować się do gry przeciwnika , "przeskanować" jego słabe strony i następnie wykorzystać to w grze . O ile wspomniane wcześniej maszyny do podawania piłek są często używane przez tenisowych amatorów, dopiero uczących się podstaw tenisa, tak ESTHER ma być sprofilowana do już bardziej doświadczonych zawodników, dopasowując odpowiednio swój poziom pod potencjalnego sparingpartnera . Najtrudniejszym zadaniem dla Gombolaya i jego studentów było więc sprawienie, by ich maszyna potrafiła odpowiednio poruszać się po korcie i przewidywać kolejne zagrania rywala. "Opracowano robota, który może wygrać Wimbledon" - słyszymy w materiale przygotowanym przez Associated Press.

Aby tego dokonać dookoła kortu umieszczono specjalny system kamer, które analizują sposób poruszania się człowieka po drugiej stronie siatki i tor lotu uderzanych przez niego piłek. W skrócie, to "oczy" ESTHER. Dzięki temu jest on w stanie przewidzieć zagrania i odpowiednio się ustawić, by móc zareagować swoim uderzeniem. Robot dostaje więc informacje na temat podkręcenia piłki, jej wysokości i wreszcie siły uderzenia, a następnie na tej podstawie wysyła sygnał do swojego układu ruchowego, by ustawić się najlepiej do danej sytuacji. Porusza się na wózku inwalidzkim, który również jest odpowiednio przygotowany do wysokich wymagań i porusza się stabilnie, także na różnych płaszczyznach. Może nawet dostosować prędkość do danego zagrania, wszystko dzięki różnym biegom, w które wyposażony jej jej silnik.