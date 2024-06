Wyczekiwany powrót rywalki Świątek zakończony dramatem Rosjanki. Teraz starcie z Polką

W nocy z 7 na 8 września 2023 roku Karolina Muchova zmierzyła się w półfinale US Open z Coco Gauff. Nikt nie przypuszczał wtedy, że będzie to ostatni pojedynek Czeszki przez dłuższy czas. Tenisistka z Ołomuńca zmagała się z kontuzją nadgarstka, która wykluczyła ją z końcówki ubiegłego sezonu i połowy obecnego. Na szczęście wygląda na to, że najgorszy czas 27-latka ma już za sobą. Dzisiaj rozegrała pierwsze spotkanie po prawie 10-miesięcznej przerwie.

