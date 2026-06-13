Wycofanie z Wimbledonu. Zwolniła się dzika karta. Znamy sytuację Chwalińskiej

Maja Chwalińska zaskoczyła cały tenisowy świat, przechodząc drogę od eliminacji do finału Roland Garros. Dopiero w decydującym starciu znalazła się zawodniczka, która zdołała pokonać naszą reprezentantkę. Wielkoszlemowy tytuł ostatecznie trafił w ręce Mirry Andriejewej. Polka przystępowała do rywalizacji w głównej drabince jako 114. rakieta świata. Po spektakularnym sukcesie w stolicy Francji awansowała o 93 lokaty - na 21. miejsce.

Rzecz w tym, że listy startowe do Wimbledonu zamykały się już 18 maja, czyli w dniu rozpoczęcia kwalifikacji do Roland Garros. Wówczas 24-latka zajmowała 116. pozycję. To sprawiło, że Chwalińska trafiła do zestawienia zawodniczek oczekujących na bezpośrednie wejście do głównej drabinki. Tenisistka urodzona w Miechowie posiadała jedynie gwarancję gry w eliminacjach do wielkoszlemowej imprezy w Londynie. Z każdym kolejnym zwycięstwem Mai w Paryżu robiło się coraz głośniej wokół Polki i jej potencjalnej dzikiej karty do zmagań na trawie w stolicy Wielkiej Brytanii.

Niewykluczone, że werdykt w tej sprawie zostanie opublikowany już w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. Wiele będzie zależało od tego czy Serena Williams zdecyduje się na występ w singlu podczas Wimbledonu. "Pewniakiem" do dzikiej karty w tej kategorii wydaje się jej siostra - Venus, która regularnie pojawia się w indywidualnych zmaganiach. Brytyjczycy z reguły przydzielają sześć przepustek swoim reprezentantom, a dwie postaciom z reszty świata.

Wimbledon: Zmiana dla Chwalińskiej po rezygnacji Rosjanki

Zobaczymy, jak będzie tym razem. Póki co na stronie turnieju pojawił się komunikat o wycofaniu się Weroniki Kudiermietowej z powodu ciągnących się problemów zdrowotnych. Jej pozycję w głównej drabince zajęła Francesca Jones. Jeśli Brytyjka nie uzyskałaby bezpośredniej kwalifikacji, zapewne otrzymałaby dziką kartę, gdyż była jedną z faworytek do takiego wyróżnienia. W ten sposób zwolniło się jedno miejsce w docelowych zmaganiach.

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Wkrótce przekonamy się czy rzeczywiście rozszerzy to w jakiś sposób furtkę dla Mai Chwalińskiej. Wiemy natomiast, że rezygnacja Rosjanki ze startu przesunęła póki co Polkę na 12. lokatę na liście tenisistek oczekujących na bezpośrednie wejście do głównej drabinki. Przed nią znajdują się jeszcze: Victoria Jimenez Kasintseva, Nadia Podoroska, Ashlyn Krueger, Katie Volynets, Moyuka Uchijima, Lulu Sun, Oceane Dodin, Darja Semenistaja, Kaja Juvan, Anastazja Pawluczenkowa i Dominika Salkova. Szanse naszej reprezentantki na awans w ten sposób są zatem znikome.

Głównej okazji trzeba zatem upatrywać w ewentualnej dzikiej karcie. Jeśli Chwalińska nie otrzyma specjalnej przepustki od organizatorów, wówczas będzie musiała przystąpić do gry w eliminacjach, by zameldować się w głównej drabince Wimbledonu. Kwalifikacje rozpoczną się 22 czerwca. Docelowa impreza wystartuje tydzień później.

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP

Francesca Jones MATTHIEU MIRVILLE AFP

Weronika Kudiermietowa Richard A. Brooks / AFP AFP





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