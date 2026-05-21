Wyciekło w dniu losowania French Open. Mistrzyni US Open nie będzie Rosjanką

Andrzej Grupa

Choć pojawiają się coraz Rosjanie i Białorusini są do sportowych zmagań przywracani ze swoimi flagami, to w tenisie nic się nie zmienia. Choć pewne roszady są: kolejne zawodniczki zmieniają obywatelstwo. Najgłośniej było o Darii Kasatkinie, pod koniec zeszłego roku ojczyzny zmieniły: Anastazja Potapowa, Polina Kudiermietowa, Kamill Rachimowa i Maria Timofiejewa. A teraz przyszedł kolejny cios - mowa bowiem o dwukrotnej juniorskiej mistrzyni Szlemów, która w światowym rankingu już jest w najlepszej setce.

article cover
Rosja straciła kolejną tenisistkę z najlepszej setki rankingu WTAYuri KadobnovAFP

W tenisie, po agresji wojsk Putina, także z terytorium Białorusi, na Ukrainę władze ATP, WTA oraz ITF zareagowały dość szybko. Nie wyrzuciły zawodniczek i zawodników z Rosji z tourów, bo i tak większość z nich mieszka i trenuje w innych krajach, ale zabroniły występów pod flagą tych dwóch państw. Pozbawiły też możliwości rywalizacji w zmaganiach drużynowych, czyli Pucharze Davisa, Pucharze Billie Jean King oraz United Cup.

Naruszeń zasad było niewiele - najgłośniejszym zaś paradowanie Anastazji Potapowej w koszulce Spartaka Moskwa w Dubaju i Indian Wells, co skończyło się oficjalnym ostrzeżeniem. Niesmak pozostał po przyznaniu i odbiorze orderów z rąk Putina przez Dianę Sznajder i Mirrę Andriejewą po ich srebrnym medalu olimpijskim w Paryżu w grze podwójnej.

Teraz zaś MKOl zasugerował, by przynajmniej względem Białorusi restrykcje były ściągane. WTA jednak na razie zasad nie ma zamiaru zmieniać.

To, co się zmieniło w ostatnich miesiącach, to fakt, że coraz więcej zawodniczek z Rosji zmienia obywatelstwo. Tak jakby zaczynało ich je uwierać.

Kolejna Rosjanka zmienia obywatelstwo. Oksana Sielechmietjewa wybrała Hiszpanię

Pierwszymi zawodniczkami, które zdecydowały się na taki krok były: Elina Awanesian (pochodzi z Armenii), Warwara Graczowa oraz utalentowana Ksenia Jefremowa. Dwie ostatnie wybrały Francję, tam zresztą wiele młodych Rosjanek wyjeżdżało szkolić się do tenisowych akademii.

Zawodniczka uderzająca piłkę tenisową rakietą, skupiona podczas dynamicznej wymiany na korcie.
Oksana SielechmietjewaAl Bello/Getty ImagesAFP

Później byłą Daria Kasatkina - jest od ponad roku obywatelką Australii, przy czym w jej przypadku powrót do Rosji mógłby się wiązać nawet z karą więzienia. A pod koniec roku na taki krok zdecydowały się cztery zawodniczki z drugiego szeregu rankingu WTA: Anastazja Potapowa, Polina Kudiermietowa, Kamill Rachimowa i Maria Timofiejewa.

Jak się okazuje, to jednak nie koniec roszad. Hiszpański dziennikarz Jaime Gomez poinformował, że obywatelką Hiszpanii została Oksana Sielechmietjewa, 23-letnia dziś zawodniczka. Dlaczego tego kraju? Wiele mówi tu wywiad, którego miesiąc temu udzieliła stronie WTA, podczas turnieju w Madrycie. Jako 15-latka wyjechała bowiem do Barcelony, nie znała języka.

- Dostałam wizę studencką, więc trenowałam tam sama, gotowałam sama, ale dobrze, że dom nie był tak daleko od klubu, więc jeździłam sama rowerem do sklepu - mówiła. Rodzice odwiedzali ją na wizach turystycznych, były to krótkie wizyty. - Uważam, że dobrze się stało, nie musiało wcale tak być. Nie mieliśmy wyboru - dodała.

Jako juniorka wystąpiła w trzech wielkoszlemowych finałach w grze podwójnej - dwa z nich wygrała: US Open (2019) i Rolanda Garrosa (2021). Ten drugi wspólnie z Alexandrą Ealą. Jako 19-latka awansowała do TOP 200 rankingu, później spadła po długiej przerwie, spowodowanej kontuzją barku. W październiku zeszłego roku wskoczyła już do najlepszej setki, a dwa miesiące temu była klasyfikowana na 71. pozycji. W Australian Open dotarła do trzeciej rundy, zaczynając turniej od pokonania Pauli Badosy.

W Paryżu nie miała szczęścia w losowaniu - zacznie turniej od potyczki z mistrzynią Mutua Madrid Open Martą Kostiuk.

Dwie młode tenisistki w sportowych strojach prezentują srebrne trofea, trzymając je obok siebie z uśmiechami na twarzach na tle kortu tenisowego.
Alexandra Eala i Oksana Sielechmietjewa po triumfie w juniorskim French OpenRob Prange/DPPIAFP


