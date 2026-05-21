Wyciekło w dniu losowania French Open. Mistrzyni US Open nie będzie Rosjanką

W tenisie, po agresji wojsk Putina, także z terytorium Białorusi, na Ukrainę władze ATP, WTA oraz ITF zareagowały dość szybko. Nie wyrzuciły zawodniczek i zawodników z Rosji z tourów, bo i tak większość z nich mieszka i trenuje w innych krajach, ale zabroniły występów pod flagą tych dwóch państw. Pozbawiły też możliwości rywalizacji w zmaganiach drużynowych, czyli Pucharze Davisa, Pucharze Billie Jean King oraz United Cup.

Naruszeń zasad było niewiele - najgłośniejszym zaś paradowanie Anastazji Potapowej w koszulce Spartaka Moskwa w Dubaju i Indian Wells, co skończyło się oficjalnym ostrzeżeniem. Niesmak pozostał po przyznaniu i odbiorze orderów z rąk Putina przez Dianę Sznajder i Mirrę Andriejewą po ich srebrnym medalu olimpijskim w Paryżu w grze podwójnej.

Teraz zaś MKOl zasugerował, by przynajmniej względem Białorusi restrykcje były ściągane. WTA jednak na razie zasad nie ma zamiaru zmieniać.

To, co się zmieniło w ostatnich miesiącach, to fakt, że coraz więcej zawodniczek z Rosji zmienia obywatelstwo. Tak jakby zaczynało ich je uwierać.

Kolejna Rosjanka zmienia obywatelstwo. Oksana Sielechmietjewa wybrała Hiszpanię

Pierwszymi zawodniczkami, które zdecydowały się na taki krok były: Elina Awanesian (pochodzi z Armenii), Warwara Graczowa oraz utalentowana Ksenia Jefremowa. Dwie ostatnie wybrały Francję, tam zresztą wiele młodych Rosjanek wyjeżdżało szkolić się do tenisowych akademii.

Później byłą Daria Kasatkina - jest od ponad roku obywatelką Australii, przy czym w jej przypadku powrót do Rosji mógłby się wiązać nawet z karą więzienia. A pod koniec roku na taki krok zdecydowały się cztery zawodniczki z drugiego szeregu rankingu WTA: Anastazja Potapowa, Polina Kudiermietowa, Kamill Rachimowa i Maria Timofiejewa.

Jak się okazuje, to jednak nie koniec roszad. Hiszpański dziennikarz Jaime Gomez poinformował, że obywatelką Hiszpanii została Oksana Sielechmietjewa, 23-letnia dziś zawodniczka. Dlaczego tego kraju? Wiele mówi tu wywiad, którego miesiąc temu udzieliła stronie WTA, podczas turnieju w Madrycie. Jako 15-latka wyjechała bowiem do Barcelony, nie znała języka.

- Dostałam wizę studencką, więc trenowałam tam sama, gotowałam sama, ale dobrze, że dom nie był tak daleko od klubu, więc jeździłam sama rowerem do sklepu - mówiła. Rodzice odwiedzali ją na wizach turystycznych, były to krótkie wizyty. - Uważam, że dobrze się stało, nie musiało wcale tak być. Nie mieliśmy wyboru - dodała.

Jako juniorka wystąpiła w trzech wielkoszlemowych finałach w grze podwójnej - dwa z nich wygrała: US Open (2019) i Rolanda Garrosa (2021). Ten drugi wspólnie z Alexandrą Ealą. Jako 19-latka awansowała do TOP 200 rankingu, później spadła po długiej przerwie, spowodowanej kontuzją barku. W październiku zeszłego roku wskoczyła już do najlepszej setki, a dwa miesiące temu była klasyfikowana na 71. pozycji. W Australian Open dotarła do trzeciej rundy, zaczynając turniej od pokonania Pauli Badosy.

W Paryżu nie miała szczęścia w losowaniu - zacznie turniej od potyczki z mistrzynią Mutua Madrid Open Martą Kostiuk.

Alexandra Eala i Oksana Sielechmietjewa po triumfie w juniorskim French Open





