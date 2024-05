Wychodzi cała prawda o znanej tenisistce. Słowa dają do myślenia

Kiedy skończyłam studia, nawiązałam kontakt z kilkoma niesamowitymi ludźmi, którzy byli częścią świata akademickiego, i byli w stanie pomóc mi, udostępniając zasoby potrzebne do rozpoczęcia mojej kariery. Gdybym nie poszła na studia, nie miałabym kontaktu z tymi ludźmi. Skończyło się na tym, że wyszło mi to najlepiej jak to możliwe. To naprawdę dało mi czas na rozwój, dojrzałość fizyczną i emocjonalną

~ dodała Collins.