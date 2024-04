Wychodzą kulisy dotkliwej porażki rywalki Igi Świątek. Ujawniła wszystko

Ons Jabeur w tym sezonie nie notowała zadowalających wyników na kortach. Sytuacja może się jednak zmienić w Madrycie. Zawodniczka w 1/8 finału turnieju WTA 1000 pokonała Jelenę Ostapenko 6:0, 6:4 i awansowała do ćwierćfinału imprezy.

Co ciekawe, sportsmenka zapewne nawet nie znalazłaby się na liście zgłoszonych zawodniczek do rozgrywek w Hiszpanii, gdyby nie sytuacja sprzed roku. O co chodziło?