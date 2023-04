Wybuchowa reakcja Rosjanina, rywal tylko się zaśmiał. Absurdalne sceny w Monte Carlo

Turniej ATP w Monte Carlo. Kolejny atak złości Daniła Miedwiediewa

Swój upust złości Miedwiediew dał bezpośrednio po drugim z błędów. Zmierzając w kierunku swojego boksu podszedł on jeszcze do siatki i postanowił wyrwać z niej jeden z elementów jej konstrukcji, po czym rzucił go bardzo wymownie na ziemię. Przechodzący z drugiej strony kortu Zverev zareagował na całą sytuację spontanicznym śmiechem. Samemu Miedwiediewowi się upiekło, bo ostatecznie nie otrzymał za swoje zachowanie ostrzeżenia. Doszło też do dosyć absurdalnej sceny, bo sędzia specjalnie zszedł ze swojego stanowiska, by "naprawić" siatkę. - Tylko dlatego, że jej nie popsuł, to nie dostanie ostrzeżenia? - zastanawiał się nieco szyderczo komentator tego meczu w stacji Tennis TV.