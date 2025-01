WTA zadało bolesny cios Rybakinie. Bezwarunkowe zawieszenie, tenisistka zabrała głos

2025 rok w tenisie zaczął się od dość niespodziewanego obrotu spraw, który związany był z Jeleną Rybakiną. 25-latka po ostatnim US Open zdecydowała się rozstać z trenerem Stefano Vukovem. O zachowaniu i niekoniecznie dobrych relacjach szkoleniowca z reprezentantką Kazachstanu media rozpisywały się niejednokrotnie. Przede wszystkim zachowanie Vukova budziło ogromny niesmak, bo miał on w karygodny sposób traktować Rybakinę .

Dlatego ogłoszenie tenisistki 1 stycznia spotkało się z ogromnym zdziwieniem i konsternacją. Rybakina zdecydowała bowiem, że ponownie nawiąże współpracę ze swoim były trenerem. Na reakcję znanych postaci ze świata tenisa nie było trzeba długo czekać. "To czas, by cały nasz sport w końcu przeciwstawił się widocznym nadużyciom i manipulacji zawodników przypominających kult. To bardzo smutna sytuacja. Modlę się za Jelenę Rybakinę" - napisała na platformie X Pam Shriver, legenda kobiecego tenisa.