Czesi już miesiąc temu zabronili w ogóle startów reprezentantom Rosji. W poniedziałek rozpocznie się w Pradze turniej WTA 250, czyli tej samej rangi, jaki obecnie odbywa się w Warszawie. I, zgodnie z zapowiedziami, jedna z rosyjskich zawodniczek nie została wpuszczona do Czech. Nie podano, o którą chodzi.

Mimo wcześniejszych ostrzeżeń władz Czech, na liście zgłoszeń przysłanej przez WTA znalazły się: Rosjanka Jewgienija Rodina oraz Białorusinka Alaksandra Sasnowicz . Ponadto w drabince eliminacji do turnieju głównego miały się znaleźć: Diana Sznajder, Polina Kudiermietowa oraz Erika Andriejewa , starsza siostra 16-letniej utalentowanej Mirry.

Czechy są radykalne w swej decyzji i zakazały wjazdu na terytorium swego kraju. Dyrektor turnieju Miroslav Malý powiedział, że sytuacja miała miejsce już w czwartek i zaapelował do innych zawodniczek z Rosji i Białorusi, by nie wybierały się w podróż do Pragi. W Polsce takiego zakazu formalnie nie ma, choć rosyjskie tenisistki przekonały się już, że przylatując spoza Strefy Schengen, mogą mieć problem z wjazdem na terytorium naszego kraju.