WTA Warszawa. Ostatnie bilety na mecze Igi Świątek!

Bilety na mecze z udziałem Igi Świątek w Warszawie rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Są jednak jeszcze ostatnie wejściówki na spotkania z udziałem najlepszej tenisistki świata. Dziś o godzinie 14. Polka zmierzy się z Belgijką Gabrielą Lee. Jeśli wygra, będzie można ją zobaczyć w akcji także w piątek i sobotę oraz niedzielę, pod warunkiem, że awansuje do finału. Do rozdysponowania zostało kilka procent wejściówek na każdy mecz liderki rankingu WTA.

- Pozostały jeszcze do zakupienia przede wszystkim bilety do strefy VIP, ale przygotowujemy też ofertę dostępnych wejściówek na pozostałe trybuny. Każdego dnia oferta będzie aktualizowana, dlatego zachęcam do jej śledzenia na ebilet.pl oraz bilety.legia.com - mówi nam dyrektor BNP Paribas Poland Open.

Od piątku do niedzieli na obiektach Agrykoli, w pobliżu kortów Legii, na których rozgrywany jest turniej utworzona zostanie specjalna strefa kibica. Organizatorzy przygotowali dla mieszkańców stolicy szereg atrakcji.

WTA Warszawa. Specjalna strefa kibica na Agrykoli

- Strefę przygotowujemy wspólnie z miastem Warszawa, BNP Paribas i T-Mobile. Każdy z naszych partnerów będzie miał swoją strefę. Będziemy działać w piątek, sobotę i niedzielę od samego rana do godziny 23. W strefie będą się odbywać zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych. Zaplanowaliśmy m.in treningi na korcie tenisowym przy Agrykoli, przygotowana została również strefa relaksu, gdzie będą się odbywać zajęcia z jogi.

- W strefie usytuowany zostanie również duży telebim, na którym będziemy pokazywać wszystkie mecze transmitowane przez telewizję oraz filmy dla dzieci. Mecze i filmy będzie można oglądać w komfortowych warunkach, bo przygotowaliśmy prawie pięćset wygodnych leżaków - mówi Alina Sikora.

- Ale to nie wszystko. Będzie też Kino Letnie. Przez trzy dni będziemy emitować filmy o tematyce tenisowej. W okolicach Kanału Piaseczyńskiego przygotowaliśmy strefę chilloutu, strefę gastronomiczną i targ śniadaniowy, z którym startujemy w sobotę. W tym miejscu będzie można też posłuchać muzyki, a nawet tańczyć. Otwarcie strefy kibica przy Agrykoli zaplanowaliśmy na piątek o godz.10.30, z udziałem m.in prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego - dodaje dyrektor turnieju.

WTA Warszawa. Dyrektor BNP Paribas Poland Open: Wszystkich tenisistek nie zadowolimy

Organizatorzy robią też wszystko, aby tenisistki mogły rozgrywać mecze w jak najlepszych warunkach. Po spotkaniu Igi Świątek z Magdaleną Fręch obie polskie zawodniczki trochę narzekały na stan kortu przy ulicy Myśliwieckiej.

- Ciężko pracujemy nad tym, aby korty były w jak najlepszym stanie. Każdego dnia po zamknięciu sesji cała ekipa techniczna pracuje do późnych godzin nocnych. Trudno jest porównywać korty Legii do kortów Rolanda Garrosa, ale uważam, że stajemy na wysokości zadania. Kilka dni temu Warszawę nawiedził prawdziwy sztorm, mimo to udało się nam je doprowadzić do dobrego stanu.

- Potwierdzają to superwizorzy z WTA. Działamy prężnie również podczas trwania meczów, staramy się doprowadzać korty do jak najlepszego stanu podczas każdej przerwy. Codziennie otrzymujemy od superwizora dobra ocenę i zielone światło, aby rozgrywać mecze. Nie zadowolimy wszystkich zawodniczek, ale pracujemy ciężko, aby były jak najbardziej zadowolone z rywalizacji na kortach w Warszawie i one to doceniają - zakończyła Alina Sikora.

Rozmawiał Zbigniew Czyż