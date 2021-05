WTA w Rzymie. Sędzia w trakcie spotkania poprosiła organizatorów o ochronę

Czegoś takiego na tenisowych kortach nie ogląda się nawet w produkcjach fabularyzowanych. W trakcie meczu turnieju WTA w Rzymie o ochronę poprosiła prowadząca zawody sędzia. Jej obawy wzbudziło agresywne zachowanie ojca jednej z zawodniczek.

W I rundzie naprzeciw siebie stanęły Hiszpanka Sara Sorribes Tormo (51. WTA) i Włoszka Camila Giorgi (83. WTA). Spotkanie prowadziła sędzia z Australii - Lara Morgane.

W pewnym momencie niespodziewanie wyjęła krótkofalówkę i wezwała pomoc. - Jeśli to możliwe, to poprosiłabym, żeby ktoś stanął obok mnie. Ojciec Giorgi się wścieka. Potrzebuję kogoś w pobliżu - głos Morgane bez trudu wyłapały mikrofony.



Siedzący nieopodal na trybunach pan Giorgi, który jest trenerem swojej córki, zorientował się, że chodzi o niego i nieco ostudził swoje emocje. Wcześniej rzeczywiście zachowywał się agresywnie, co i rusz kontestując decyzję sędzi. Zaniepokojenie wzbudzał także swoim ekstrawaganckim wyglądem.



Krytyczna sytuacja miała miejsce w drugim secie, gdy Włoszka została upomniana przez Morgane za przekroczenie czasu serwisu. Akurat tę partię wygrała, ale ostatecznie uległa Hiszpance 6:7 (4), 7:6 (7), 5:7. Konfrontacja trwała blisko cztery godziny, co stanowi tegoroczny rekord w rywalizacji kobiet.



W kolejnej rundzie Tormo zagra z Białorusinką Aryna Sabalenką, która w pierwszej fazie miała wolny los.





