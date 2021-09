Los sprawił, że już w pierwszej rundzie deblowej rywalizacji turnieju WTA w Ostrawie trafiły na siebie dwie reprezentantki Polski. Grająca w parze w Amerykanką Perą Linette mierzyła się bowiem z Alicją Rosolską i jej partnerką z Rumunii Mitu. Pierwszy z wymienionych duetów rozstawiony był z numerem "1" i to on był zdecydowanym faworytem tego starcia.



I potwierdziło się to już w pierwszej partii, w której Linette i Pera wręcz zdemolowały swoje rywalki, nie pozwalając im nawet na wygraną w ani jednym gemie. Zapowiadało się, że drugi set może wyglądać podobnie, bo już w pierwszym gemie Rosolska i Mitu musiały bronić trzech break pointów, ale ostatecznie udało im się wyjść z tego obronną ręką i dość niespodziewanie spotkanie się wyrównało. Jednak w gemie numer siedem znów Linette i Pera przełamały polsko-rumuński duet i już nie dały sobie odebrać wygranej w tej partii, a co za tym idzie w całym secie.



W ćwierćfinale ich rywalkami będzie australijsko-holenderska para Rosalie Van der Hoek/Astra Sharma.



Linette/Pera - Rosolska/Mitu 2:0 (6:0, 6:4)



