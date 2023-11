Jej wyrazem jest opublikowane w czwartek stanowisko Stowarzyszenia Zawodowych Tenisistów (PTPA). To niezależna od ATP i WTA organizacja zabierająca głos w ważnych sprawach dotyczących zawodników. Założona została w 2020 roku przez Novaka Djokovicia i Kanadyjczyka Vacka Pospisila , członkami jej komitetu wykonawczego są m.in.: Ons Jabeur, Paula Badosa, Bethanie Mattek-Sands i Hubert Hurkacz.

PTPA żąda wyjaśnień związanych z fatalną organizacją turnieju WTA Finals w Cancun. Daje 10 dni na odpowiedź na ten list. Pojawiło się też pięć propozycji konkretnych zmian. Dotarł do nich francuski "L’Equipe Magazine"

Realistyczne ustalanie planów gier

Zmiany w kalendarzu

Tu zmiana jest niezbędna, ale tak samo dotyczy innego meksykańskiego turnieju - WTA 1000 w Guadalajarze. Wycofały się z niego czołowe zawodniczki, a te które zagrały narzekały i na warunki i na to, że mały mało czasu, aby potem przelecieć i zagrać w Tokio.

Pieniądze jak w ATP

Zawodniczki stale domagają się równości płac z zawodnikami ATP, szczególnie tam, gdzie turnieje są łączone. WTA ogłosiło w czerwcu, że ten postulat zostanie spełniony. Do 2027 roku pula nagród w turniejach łączonych będzie taka sama u mężczyzn i kobiet, a d o 2033 roku we wszystkich turniejach.

Prezes WTA do zmiany

WTA Finals zdecydował prawdopodobnie o losie Steve Simona. Zawodniczki nie chcą już Amerykanina na stanowisku prezesa organizacji. Mimo że to osoba świetnie znająca się na zarządzaniu (zbudował potęgę turnieju Indian Wells) to jednak kłopoty z ustaleniem lokalizacji Mastersa, sprawa Łesii Curenko, którą potraktował tak haniebnie podczas turnieju w Indian Wells, że doprowadził ją do ataku paniki, sprawiły, że stracił zaufanie w środowisku.