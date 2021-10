Zobacz zapis relacji live z meczu Magda Linette - Wiktoria Azarenka



W pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Indian Wells rywalką Linette była Rebecca Peterson ze Szwecji. Po porażce w pierwszym secie 3:6, dwa kolejne padły łupem naszej tenisistki, która ostatecznie wygrała to spotkanie w trzech setach.

W drugiej rundzie czekało ją jednak dużo trudniejsze zadanie, bowiem trafiła na Wiktorię Azarenkę, która w pierwszej rundzie miała tzw. wolny los. Białorusinka co prawda nie jest w tak dobrej formie, jak przed kilku laty, ale to wciąż klasowa zawodniczka. Wystarczy przypomnieć, że to dwukrotna triumfatorka Australian Open i była liderka światowego rankingu.

W trzech pierwszych gemach premierowego seta żadna ze stron nie pozwoliła się zdominować przy swoim podaniu. W czwartym gemie Linette przełamała rywalkę i objęła prowadzenie 3:1. Po kilku minutach mieliśmy jednak przełamanie powrotne.

Dwa kolejne gemy padły łupem Polki, która sprawiała Azarence mnóstwo problemem mocnym serwisem. Było więc 5:2 i wydawało się, że pierwsza partia musi zakończyć się zwycięstwem poznanianki.



Tymczasem Białorusinka z impetem ruszyła do odrabiania strat, bazując przede wszystkim na doskonałym forhendzie. Swoje zrobiła też dekoncentracja Linette, która niemal w każdym gemie gubiła punkty przez niewymuszone błędy.

WTA w Indian Wells. Magda Linette kontuzjowana

Przy stanie 5:6 Polka poprosiła o przerwę medyczną. Po kilku minutach wróciła na kort z lekko podkręconym stawem skokowym. Nie była w stanie zatrzymać rywalki i ostatecznie pierwszy set zakończył się triumfem Azarenki.



O drugą odsłonę mieliśmy prawo się niepokoić. I jak się szybko okazało - obawy były słuszne. Białorusinka wygrała trzy pierwsze gemy w nierównej walce. Zaraz potem Linette skreczowała. Uraz kostki uniemożliwił jej kontynuowanie gry po 79 minutach rywalizacji.

Wiktoria Azarenka (Białoruś, 27) - Magda Linette (Polska, 54) 7:5, 3:0 i krecz

