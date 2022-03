Iga Świątek kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa w amerykańskim turnieju WTA w Indian Wells. Polka błyskawicznie odniosła triumf w meczu ćwierćfinałowym i teraz w półfinale przyjdzie jej zmierzyć się z Rumunką Simoną Halep, z którą grała już trzykrotnie. Sprawdź, kiedy i o której zagra Iga Świątek o swój kolejny finał w obecnym sezonie.

Iga Świątek - Simona Halep. Kiedy półfinał Indian Wells?

Iga Świątek, która w Indian Wells jest rozstawiona z numerem "3", w czwartek wywalczyła błyskawiczny awans do półfinału turnieju. Polka potrzebowała zaledwie 56 minut, by pokonać Amerykankę Madison Keys 6:1, 6:0. -"Powoli się męczyłam, więc chciałam to szybko zakończyć" - powiedziała Świątek na gorąco po meczu. Tym samym Iga Świątek odniosła już dziewiąte zwycięstwo z rzędu, a po raz ostatni gorycz porażki w musiała przełknąć w singlowym pojedynku 16 lutego, kiedy to uległa Jelenie Ostapenko w 1/8 finału w Dubaju. Świątek zagra w czwartym półfinale w 2022 roku. Dotychczas na tym etapie rywalizacji odpadła w Adelajdzie oraz w Australian Open, natomiast w Dosze dotarła do finału, w którym okazała się najlepsza.

Za sprawą triumfu w Katarze Iga Świątek wyrównała swój najlepszy wynik w karierze i awansowała na czwarte miejsce w światowym rankingu WTA. Po świetnym występie w Indian Wells, niezależnie od wyniku półfinałowego meczu z Simoną Halep, Iga Świątek awansuje przynajmniej na trzecią pozycję w tym zestawieniu. W zależności od innych rozstrzygnięć w turniejowej drabince i finalnego wyniku, Świątek może nawet zostać drugą rakietą świata, czym wyrównałaby osiągnięcie Agnieszki Radwańskiej z 2012 i 2016 r. Świątek mocno zbliża się w rankingu do liderującej Ashleigh Barty, która nie gra w Stanach Zjednoczonych (nie będzie jej także w Charleston, gdzie ma zagrać Iga Świątek).

W półfinale Indian Wells Iga Świątek zagra z Simoną Halep w piątek 18 marca.

Świątek - Halep. O której godzinie półfinał Indian Wells?

Raszynianka grała z Rumunką trzykrotnie, a bilans zwycięstw wynosi 2-1 dla Halep. Po raz pierwszy Iga Świątek zmierzyła się z Simoną Halep w Rolandzie Garrosie w 2019 r., a wówczas Polka przegrała 1:6, 0:6. Kolejny raz Świątek zagrała z Halep rok później, także we French Open i wtedy to Polka triumfowała 6:1, 6:2 w 1/8 finału, by potem ostatecznie zwyciężyć w tym wielkoszlemowym turnieju. Trzeci mecz Świątek - Halep był najbardziej zacięty, a ostatecznie raszynianka triumfowała 6:3, 1:6, 6:4 w 1/8 ubiegłorocznego Australian Open.

Nie jest aktualnie znana dokładna godzina meczu Igi Świątek w półfinale Indian Wells 2022. Organizatorzy nie podali jeszcze szczegółowego planu gier na piątek 18 marca. Jak tylko będzie wiadomo, o której godzinie zagra w półfinale Świątek, to podamy tę informację w tym miejscu.

Świątek - Halep. Gdzie obejrzeć półfinał Indian Wells?

Mecz Iga Świątek - Simona Halep w 1/2 finału Indian Wells można obejrzeć w tv na kanale Canal+ Sport. Transmisja półfinałowego spotkania Igi Świątek także online live stream na Canal+Online. Tekstowa relacja "na żywo" z meczu Świątek - Halep na sport.interia.pl.