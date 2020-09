Magda Linette gra z Elise Mertens w drugiej rundzie turnieju WTA w Rzymie. Śledź relację na żywo z tego spotkania.

W ich jedynym dotychczasowym starciu, trzy lata temu w Tokio, lepsza była tenisistka z Beneluksu. W tym roku Mertens grała już na "mączce" w finale turnieju w Pradze, gdzie przegrała z Simoną Halep.

Początek środowego meczu zdecydowanie należał do Belgijki. Już w pierwszym gemie przełamała Polkę do zera, a potem powtórzyła to samo w trzecim gemie. Najwięcej walki było w drugim, przy podaniu Mertens, gdzie poznanianka zdobyła dwa punkty i prowadziła dyskusje z sędzią w sprawie śladów po piłkach rywalki, ale ten nie stanął po jej stronie.

Polka dopiero w piątym gemie zapisała jeden po swojej stronie na tablicy wyników.



W pierwszej rundzie imprezy w Rzymie Linette pokonała Łotyszkę Jelenę Ostapenko, zwyciężczynie Rolanda Garrosa z 2017 roku, natomiast Mertens wygrała z Su-Wei Hsieh z Tajwanu.

Lepsza w meczu Linette - Mertens w kolejnej rundzie zagra albo ze Szwajcarką Belindą Bencic (6.), albo z Czarnogórką Danką Kovinić.



II runda gry pojedynczej kobiet:

Magda Linette (Polska) - Elise Mertens (Belgia, 11.) 1:5 - mecz trwa