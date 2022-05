WTA Rzym: Iga Świątek - Wiktoria Azarenka. Gdzie oglądać? Transmisja tv online

Iga Świątek w turnieju WTA 1000 w Rzymie walczy o piąty z rzędu turniejowy triumf i aktualnie kontynuuje serię 24 meczów bez porażki. W trzeciej rundzie zmagań w stolicy Włoch zagra z byłą liderką światowej listy - Wiktorią Azarenką (16. WTA). Będzie to trzecie spotkanie pomiędzy Świątek a Azarenką.

Iga Świątek - Wiktoria Azarenka. O której godzinie dzisiaj początek meczu WTA w Rzymie?

Spotkanie Iga Świątek - Wiktoria Azarenka w ramach III rundy WTA w Rzymie odbędzie się w czwartek 12 maja. O której godzinie zagra dzisiaj Świątek? Mecz Świątek - Azarenka rozpocznie się najwcześniej ok. godziny 13.00. Świątek zmierzy się z Azarenką na korcie centralnym i będzie to drugie w kolejności spotkanie od godziny 11.00. Iga Świątek i Wiktoria Azarenka wyjdą na kort po zakończeniu starcia Alex de Minaur - Alexander Zverev. Zwyciężczyni meczu Świątek - Azarenka w ćwierćfinale zagra z triumfatorką pojedynku Bianca Vanessa Andreescu - Petra Martić (początek dzisiaj ok. godziny 12.30).

Iga Świątek w pierwszej rundzie turnieju WTA w Rzymie miała wolny los. W drugiej raszynianka pokonała Elenę Gabrielę Ruse (57. WTA) 6:3, 6:0. Było to drugie spotkanie pomiędzy Świątek a Rumunką. Wcześniej Polka wygrała z nią w 2018 r. Wiktoria Azarenka na otwarcie zmagań WTA w Rzymie pokonała Szwajcarkę Viktoriję Golubić 6:3, 6:0. Następnie w drugiej rundzie Białorusinka pokonała Kolumbijkę Marię Camilę Osorio Serrano 6:2, 6:4. Przypomnijmy, że Iga Świątek w zeszłym sezonie triumfowała w turnieju WTA w Rzymie, kiedy to rozgromiła Czeszkę Karolinę Pliskovą 6:0, 6:0.

WTA Rzym: Świątek - Azarenka. Transmisja w tv online live stream. Gdzie oglądać?

Iga Świątek grała z Wiktorią Azarenką dwukrotnie. Jak dotąd bilans meczów jest remisowy. Po raz pierwszy Świątek mierzyła się z Azarenką we wrześniu 2020 roku w ramach trzeciej rundy US Open i wówczas górą była Białorusinka, która triumfowała 6:4, 6:2. Kolejny raz Iga Świątek rywalizowała z Wiktorią Azarenką już w 2022 r. Było to w ćwierćfinale podczas turnieju WTA w Adelajdzie na początku stycznia, a Polka zwyciężyła w trzech setach 6:3, 2:6 i 6:1.

Mecz Iga Świątek - Wiktoria Azarenka będzie można oglądać w tv na kanale Canal+Sport. Transmisja również online live stream na Canal+Online. Spotkanie Świątek - Azarenka będzie można śledzić także na urządzeniach mobilnych. Tekstowa relacja "na żywo" i wynik meczu Świątek - Azarenka na sport.interia.pl.

Kiedy i o której godzinie początek meczu Iga Świątek - Wiktoria Azarenka: czwartek 12 maja, ok. godziny 13.00. Transmisja TV Świątek - Azarenka: Canal+Sport. Gdzie obejrzeć spotkanie Igi Świątek online live stream? Canal+Online. Relacja i wynik: sport.interia.pl.