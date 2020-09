Iga Świątek gra z Arantxą Rus w pierwszej rundzie turnieju WTA w Rzymie. To premierowe spotkanie tych tenisistek na korcie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. US Open 2020: Osaka wygrywa z Azarenką w finale. Wideo © 2020 Associated Press Holenderka to 71. zawodniczka rankingu WTA. Największy sukces odniosła jeszcze jako nastolatka, w Melbourne zwyciężyła w juniorskim Australian Open.

Reklama

To był pierwszy mecz Świątek na "mączce" w tym sezonie i debiut w Rzymie.



19-letnia warszawianka zaczęła dobrze, ale kilka błędów w piątym gemie spowodowało, że straciła własne podanie i przegrywała 2:3.



Polka natychmiast odrobiła stratę. W szóstym gemie za drugim break pointem doprowadziła do remisu. Stało się to po długiej wymianie, w której obie tenisistki grały kątowo i w końcu Holenderka wyrzuciła na aut.



Kolejny słabszy moment Świątek spowodował, że przegrywała już 0:40 przy własnym podaniu. Warszawianka doprowadziła do równowagi, jednak dwa kolejne punkty padły łupem Rus, która wyszła na prowadzenie 5:4.



Holenderka serwowała więc, aby wygrać seta. Polka potrafiła jednak w odpowiednim momencie przycisnąć rywalkę i albo zdobywała punkt bezpośrednio, albo wymuszała błąd rywalki. Nasza zawodniczka w 10. gemie przegrała tylko jedną piłką i znowu był remis - 5:5.



Niestety, Świątek znowu straciła własne podanie, przeciwniczka tym razem była agresywniejsza, a poza tym dostała ostrzeżenie za przekroczenie czasu przed serwisem.



Zwyciężczyni meczu Świątek - Rus w kolejnej rundzie zmierzy się albo z Czeszką Markétą Vondroušovą (numer 12), albo Japonką Miski Doi.



W drugiej rundzie turnieju w Rzymie jest już Magda Linette, która pokonała w poniedziałek Łotyszkę Jelenę Ostapenko. Kolejną przeciwniczką Polki będzie rozstawiona z numerem 11. Belgijka Elise Mertens.



Turniej w Rzymie, rozgrywany na kortach ziemnych, to preludium przed wielkoszlemowym Rolandem Garrosem. Impreza w Paryżu rozpocznie się 21 września. Zdjęcie Iga Świątek /Matthew Stockman /Getty Images

I runda gry pojedynczej kobiet:

Iga Świątek (Polska) - Arantxa Rus (Holandia) 5:6 - mecz trwa

Kateřina Siniakova (Czechy) - Angelique Kerber (Niemcy, 15.) 6:3, 6:1