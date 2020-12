WTA: Początek sezonu w Abu Zabi, turnieje w Auckland i Shenzhen odwołane

Rywalizacja w cyklu WTA rozpocznie się turniejem w Abu Zabi, który ruszy 5 stycznia - ogłosiła organizacja zarządzająca kobiecymi rozgrywkami tenisowymi. Odwołane zostały zaś odbywające się ostatnio regularnie na początku roku zawody w Auckland i Shenzhen.

Władze WTA podały w sobotę kalendarz na pierwsze siedem tygodni nowego sezonu. Szef tej organizacji Steve Simon już na początku grudnia przyznał, że chce ona ruszyć z rywalizacją poza Australią w tygodniu rozpoczynającym się 4 stycznia.



Prace nad przyszłorocznymi terminarzami turniejów WTA i ATP trwały od kilku miesięcy. Od dłuższego czasu też negocjowano nową datę Australian Open. W sobotę organizatorzy wielkoszlemowej imprezy w Melbourne potwierdzili, że rozpocznie się trzy tygodnie później niż pierwotnie planowano, tj. 8 lutego. Kwalifikacje kobiece zaś odbędą się w dniach 10-13 stycznia w Dubaju (mężczyźni w tym samym czasie będą w nich walczyć w Dausze).



W połowie stycznia zawodnicy polecą do Australii i będą musieli udać się na dwutygodniową kwarantannę. Po jej zakończeniu rozgrywane będą równocześnie dwa turnieje WTA w Melbourne (jeden zamiast zawodów w Adelajdzie). W drugim tygodniu zmagań wielkoszlemowych odbędzie się kolejna impreza cyklu w tym samym mieście, tyle że mniej prestiżowa niż dwie wcześniejsze. Pula nagród w dwóch pierwszych będzie wynosiła ponad 500 tys. dolarów, a w tej rozgrywanej w trakcie Australian Open o ponad połowę mniej.

W tym roku sezon rozpoczął się 6 stycznia w Shenzen i Auckland. W przyszłym imprezy te nie odbędą się ze względu na obostrzenia związane z podróżami i obowiązkową kwarantannę. Oba turnieje mają wrócić do kalendarza w 2022 roku.



"Jesteśmy podekscytowani, ogłaszając pierwszą turę turniejów otwierających sezon WTA 2021. Wszystkie będą odbywać się w środowisku, które stawia na pierwszym miejscu zdrowie i bezpieczeństwo. Chcemy wyrazić nasze uznanie dla współpracy między najważniejszymi interesariuszami i organizacjami tenisowymi, a także lokalnymi władzami służby zdrowia, które odegrały kluczową rolę w doprowadzeniu nas do tego punktu. Będziemy kontynuować ciężką pracę, patrząc w dalszą przyszłość, by zapewnić bezpieczny i atrakcyjny kalendarz" - zadeklarował w oświadczeniu Simon.



ATP podało plan pierwszych turniejów w czwartek. Sezon w męskim cyklu rozpocznie się zawodami w Delray Beach (USA) i Antalyi (Turcja), które odbędą się w dniach 5-13 stycznia.



Zdjęcie Iga Świątek / Matthew Stockman / Getty Images

