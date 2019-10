Naomi Osaka awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Pekinie. Japonka pokonała w czwartek Amerykankę Alison Riske 6:4, 6:0. W ćwierćfinale Osaka może zagrać z inną młodą gwiazdą tenisa Kanadyjką Biancą Andreescu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tenis. Co za wymiana! Wspaniały popis kondycji tenisistów. Wideo INTERIA.TV

W meczu z Riske 21-letnia Osaka została przełamana na początku spotkania, ale potem potrafiła wygrać 10 ostatnich gemów z rzędu.

Reklama

Jej ćwierćfinałową rywalką może być 19-letnia Andrescu, jeśli Kanadyjka pokona Amerykankę Jennifer Brady.

Gdyby do tego starcia doszło, to spotkałyby się dwie mistrzynie turniejów wielkoszlemowych z tego roku. Osaka wygrała Australian Open, a Andrescu zwyciężyła w US Open.