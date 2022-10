WTA Ostrawa. Fani Igi Świątek gratulowali Czechom... aneksji Kaliningradu

Iga Świątek przez cały czas trwania turnieju w Ostrawie mogła liczyć na wsparcie ze strony polskich fanów, którzy tłumnie zjechali do czeskiego miasta. Zwłaszcza na finałowym spotkaniu pojawiło się wielu kibiców z Polski.

WTA Ostrawa. Nietypowe transparenty fanów Świątek z Polski

Część z nich "uzbrojona" była w transparenty, niektóre bardzo nietypowe. Obok takich haseł, jak "Iga, wyjdź za mnie!" pojawiły się też na trybunach transparenty o treści nawiązującej do ostatnich wydarzeń międzynarodowych.

W internecie rozkręca się w ostatnich dniach akcja wyszydzania rosyjskiego pseudo-referendum na okupowanych terenach ukraińskich. Chodzi o czeską inicjatywę, by "anektować" obwód kaliningradzki, nagłaśnianą poprzez absurdalne żarty i memy. Czesi masowe publikują w mediach społecznościowych wpisy z hashtagiem "KralovecisCzechia" nawiązujące do tego, że wirtualnie "anektując" te tereny uzyskaliby wreszcie dostęp do morza. Najważniejszym celem inicjatywy jest pokazanie absurdu rosyjskich pseudo-referendów.

Reklama

Odnieść się postanowili do tego tenisowi fani z Polski, którzy na turnieju WTA w Ostrawie poparli całą akcję. Na transparentach pogratulowali czeskim sąsiadom "aneksji" obwodu kaliningradzkiego.

Czytaj także: Świątek nie powstrzymała łez. I złożyła ważną deklarację