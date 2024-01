Aryna Sabalenka osiągnęła swój szczyt w sezonie 2023 na początku maja, gdy w finale a Madrycie pokonała pierwszą rakietę świata - Igę Świątek. Miała już wówczas na koncie triumf w Australian Open - swój pierwszy tytuł Wielkiego Szlema w grze pojedynczej i wydawało się, że jej przeznaczeniem jest zająć czołowe miejsce w rankingu. Stało się to po US Open, ale przy jej sukcesie pojawiła się mała gwiazdka. Osiem tygodni później Iga Świątek był numerem 1 na koniec roku, a Aryna Sabalenka opłakiwała to, co mogło się wydarzyć, i zastanawiała się, co jeszcze mogła zrobić

~ pisze portal WTA