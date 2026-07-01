Jeszcze do niedawna plany były takie, że tegoroczne finały WTA odbędą się w Rijadzie, tak jak w 2024 i 2025 roku. Wiemy już, że taki scenariusz nie wejdzie w życie.

"Po dwóch owocnych latach rozgrywek WTA Finals w Rijadzie, WTA zwróciła się z prośbą o przeniesienie WTA Finals 2026 do nowego miejsca. Saudyjska Federacja Tenisowa zaakceptowała propozycję WTA, a obie organizacje wspólnie zgodziły się na zawarcie umowy o organizacji i pozostają dumne z osiągnięć osiągniętych dzięki partnerstwu" - przekazano w środowe popołudnie.

Tutaj odbędzie się WTA 2026

Jak poinformowała organizacja kobiecego tenisa, zawody zostały przeniesione do Indian Wells. W dniach od 8 do 15 listopada w Kalifornii wystąpi osiem najlepszych tenisistek sezonu oraz tyle samo kobiecych par deblowych.

"Indian Wells Tennis Garden stanowi wyjątkową scenę dla finałów WTA. Od światowej klasy obiektów i oddanych fanów po sprawdzoną zdolność do organizowania prestiżowych wydarzeń tenisowych, obiekt oferuje wszystko, co potrzebne, by zaprezentować to, co najlepsze w tenisie kobiet. Jesteśmy podekscytowani, że możemy przenieść finały WTA do południowej Kalifornii i kontynuować budowanie jednego z najważniejszych mistrzostw w globalnym sporcie - powiedziała Valerie Camillo, przewodnicząca WTA, cytowana przez oficjalną stronę.

Skład zawodów typowany jest na podstawie rankingu Race. W nim na ten moment Iga Świątek zajmuje dopiero 11. miejsce. 18. jest Maja Chwalińska.

Przypomnijmy, Raszynianka to mistrzyni WTA Finals z 2023 roku. Wówczas w finale rozbiła Jessikę Pegulę 6:1, 6:0 na wietrznych i nieco nierównych kortach w meksykańskim Cancun. Miejmy nadzieję, że w tym roku również przyjdzie jej wystąpić w prestiżowym turnieju. Ostatnią edycję wygrała Jelena Rybakina, która pokonała Arynę Sabalenkę 6:3, 7:6 (0).

Główny kort WTA Finals 2025 w Rijadzie FAYEZ NURELDINE AFP

Jest komunikat organizatorów po meczu Świątek - Rybakina STR AFP





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