WTA oficjalnie ogłasza. Kluczowa wiadomość już nadeszła. Jest potwierdzenie

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

W środowe popołudnie WTA przekazało oficjalny komunikat, który z pewnością zainteresuje wielu fanów tenisa. Chodzi o przeniesienie lokalizacji turnieju WTA Finals. Dwie ostatnie edycje tych zawodów odbywały się w saudyjskim Rijadzie. Teraz turniej wraca do Stanów Zjednoczonych.

Iga Świątek podczas meczu WTA Finals 2024 w Rijadzie, w różowo-niebieskim stroju, z rakietą na korcie.
Iga Świątek podczas turnieju WTA Finals 2024 w Rijadzie Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jeszcze do niedawna plany były takie, że tegoroczne finały WTA odbędą się w Rijadzie, tak jak w 2024 i 2025 roku. Wiemy już, że taki scenariusz nie wejdzie w życie.

"Po dwóch owocnych latach rozgrywek WTA Finals w Rijadzie, WTA zwróciła się z prośbą o przeniesienie WTA Finals 2026 do nowego miejsca. Saudyjska Federacja Tenisowa zaakceptowała propozycję WTA, a obie organizacje wspólnie zgodziły się na zawarcie umowy o organizacji i pozostają dumne z osiągnięć osiągniętych dzięki partnerstwu" - przekazano w środowe popołudnie.

Tutaj odbędzie się WTA 2026

Jak poinformowała organizacja kobiecego tenisa, zawody zostały przeniesione do Indian Wells. W dniach od 8 do 15 listopada w Kalifornii wystąpi osiem najlepszych tenisistek sezonu oraz tyle samo kobiecych par deblowych.

"Indian Wells Tennis Garden stanowi wyjątkową scenę dla finałów WTA. Od światowej klasy obiektów i oddanych fanów po sprawdzoną zdolność do organizowania prestiżowych wydarzeń tenisowych, obiekt oferuje wszystko, co potrzebne, by zaprezentować to, co najlepsze w tenisie kobiet. Jesteśmy podekscytowani, że możemy przenieść finały WTA do południowej Kalifornii i kontynuować budowanie jednego z najważniejszych mistrzostw w globalnym sporcie - powiedziała Valerie Camillo, przewodnicząca WTA, cytowana przez oficjalną stronę.

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Skład zawodów typowany jest na podstawie rankingu Race. W nim na ten moment Iga Świątek zajmuje dopiero 11. miejsce. 18. jest Maja Chwalińska.

Przypomnijmy, Raszynianka to mistrzyni WTA Finals z 2023 roku. Wówczas w finale rozbiła Jessikę Pegulę 6:1, 6:0 na wietrznych i nieco nierównych kortach w meksykańskim Cancun. Miejmy nadzieję, że w tym roku również przyjdzie jej wystąpić w prestiżowym turnieju. Ostatnią edycję wygrała Jelena Rybakina, która pokonała Arynę Sabalenkę 6:3, 7:6 (0).

Turnieju, o którego przyszłoroczną organizację stara się również Gdańsk!

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Główny kort WTA Finals 2025 w RijadzieFAYEZ NURELDINEAFP
Tenisistka przygotowująca się do odbioru piłki podczas meczu, ujęta w sportowej pozycji na tle czarnych, podświetlonych tablic z logotypami turnieju WTA Finals Riyadh.
Jest komunikat organizatorów po meczu Świątek - RybakinaSTRAFP


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