Do półfinału turnieju WTA 500 w Meridzie awansowała tylko jedna rozstawiona zawodniczka, Jasmine Paolini. Włoszka, która do zmagań w Meksyku przystąpiła z numerem "1", w półfinale nie bez problemów, ale poradziła sobie z Katie Boulter. O finał zagra z Cristiną Bucsą.

W drugim półfinale zmierzą się Magdalena Fręch i Shuai Zhang. Chinka w ćwierćfinale wyeliminowała pogromczynię innej Polki, Magdy Linette, czyli Victorię Jimenez Kasintsevą, z kolei Fręch wygrała z turniejową "4". Marie Bouzkovą. Temu spotkaniu, jak i drugiemu półfinałowi oraz decydującym meczom trwającego równolegle turnieju WTA 250 w Austin, postanowiła przyjrzeć się WTA.

WTA przypomina przed meczem Fręch - Zhang. Tak skończyło się ich poprzednie starcie

W materiale opublikowanym na oficjalnej stronie organizacji zarządzającej kobiecym tenisem zauważono, że dla Fręch zwycięstwo z Bouzkovą było pewnego rodzaju przełomem.

"To zwycięstwo oznacza dla Fręch pierwszy półfinał od turnieju w Guadalajarze w 2024 roku, gdzie zdobyła tytuł" - przypomniano. Dalej sporo uwagi poświęcono jej rywalce.

Najpierw (Fręch - przyp. red.) będzie musiała pokonać ponadczasową gwiazdę, Zhang. 37-latka musiała przejść kwalifikacje, po tym jak jej trener rzekomo zapomniał zgłosić ją do turnieju głównego, ale to nie miało znaczenia, ponieważ nie straciła seta w pięciu meczach między kwalifikacjami a turniejem głównym

Podkreślono także, że Chinka po drodze pokonała rozstawioną z "2" i broniącą tytułu Emmę Navarro, a w Meridzie dotarła do półfinału turnieju WTA 500 po raz pierwszy od 2022 roku. WTA dała też do zrozumienia, że nie zapomniano o ostatnim spotkaniu Fręch z Zhang.

Polka, która zajmowała wówczas 32. miejsce w rankingu WTA, w rozgrywanym w październiku 2024 roku turnieju w Pekinie stoczyła trzy trzysetowe boje, eliminując po drodze m.in. wyżej notowaną Dianę Sznajder. W czwartej rundzie "tysięcznika" Fręch trafiła właśnie na Zhang, która wówczas występowała z dziką kartą. I to właśnie ona dość nieoczekiwanie była górą w tym meczu (6:4, 6:2).

"Zhang prowadzi w bezpośrednich pojedynkach 2:1 z Fręch, wygrała ich ostatnie spotkanie w dwóch setach w Pekinie w 2024 roku" - przypomina teraz WTA.

Polka i Chinka o finał zagrają na korcie centralnym, ich spotkanie rozpocznie się najwcześniej o godz. 18 czasu lokalnego, czyli o godz. 1 w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego.

Magdalena Fręch AFP7 vía Europa Press/Associated Press East News

Magdalena Fręch DIMITAR DILKOFF/AFP/East News East News

Shuai Zhang WU ZHIZUN / XINHUA / Xinhua via AFP AFP

Bożydar Iwanow: Barcelona celuje w triumf w Lidze Mistrzów. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport