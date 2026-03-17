WTA Miami trwa, a tu takie słowa o Sabalence. Jest ogłoszenie, poszło w świat

Michał Chmielewski

W niedzielę Aryna Sabalenka pierwszy raz w karierze została mistrzynią WTA 1000 Indian Wells. Białorusinka po niezwykle pasjonującym pojedynku pokonała Jelenę Rybakinę w trzech setach. Zdaniem jednego z ekspertów jej triumf nad Kazaszką w Kalifornii może być przełomowy. - Ona jest najbardziej równą zawodniczką - stwierdził.

W tym sezonie Aryna Sabalenka jest niemal bezbłędna. Do tej pory przegrała tylko jeden mecz - z Jeleną Rybakiną, 4:6, 6:4, 4:7 w finale Australian Open. Wcześniej Kazaszka była lepsza również na WTA Finals, kiedy zwyciężała 6:3, 7:6 (0).

Los chciał, że obie tenisistki spotkały się w kolejnym starciu o tytuł, tym razem w Indian Wells. W pierwszym secie to mistrzyni premierowego wielkoszlemowego turnieju w trwającej kampanii była górą (6:3). I kiedy wydawało się, że Sabalenka może polec w dwóch partiach, zaczęła odrabiać straty.

To będzie historyczny mecz Sabalenki? Głośno po triumfie Białorusinki w Indian Wells

Po takim samym wyniku doprowadziła do wyrównania. W trzeciej odsłonie o wszystkim decydował tie-break, w którym to Białorusinka była górą (8:6). W ten sposób liderka rankingu WTA zgarnęła drugi puchar od początku stycznia po wcześniejszej deklasacji rywalek w Brisbane.

Przy okazji przełamała passę dwóch porażek z Rybakiną w finałach. Jak spekuluje Sam Querrey, ostatni mecz Aryny Sabalenki w Indian Wells może być przełomowy w kontekście przyszłych pojedynków o tytuły, które przyjdzie jej stoczyć.

    - Widzieliśmy, jak przełamała się w Australii, straciła panowanie nad sobą, pomyśleliśmy, że może te wspomnienia powrócą, ale świetnie sobie z tym poradziła. Ona jest najbardziej równą zawodniczką w ciągu ostatnich, nie wiem, 18 miesięcy i jest numerem jeden na świecie, ale w finałach zdarzyło się jej kilka wpadek - tłumaczył Amerykanin w rozmowie z "Tennis Channel".

    Tym razem w finale 27-latka zachowała zimną krew. - Myślę więc, że to, że udało jej się tu pokonać trudności, zwłaszcza w taki sposób, w jaki to zrobiła... Prowadzenie z przełamaniem, serwowanie przez cały mecz, a potem powrót i zdobycie pucharu w tie-breaku… to dla Aryny ogromny sukces - podkreśla Querrey. Przypomnijmy, w 2023 i 2025 roku Białorusinka przegrywała mecze o tytuł w Indian Wells kolejno z Rybakiną i Mirrą Andriejewą.

    Obecnie Sabalenka przygotowuje się do startu zmagań w Miami. Tam na start zmierzy się z Ann Li lub zawodniczką z kwalifikacji.

