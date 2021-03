Brytyjka Johanna Konta pokonała Magdę Linette 6:4, 7:5 w drugiej rundzie turnieju WTA w Miami. W turnieju głównym gry pojedynczej została nam więc tylko Iga Świątek.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tenis. Iga Świątek: Porażki z Halep i Muguruzą dużo mi uświadomiły. Wideo TV Interia W pierwszej rundzie 29-letnia Polka wyeliminowała młodą Amerykankę Robin Montgomery, wygrywając w trzech setach 6:1, 3:6, 6:0. To było pierwsze spotkanie poznanianki w tym roku, która wcześniej nie grała z powodu urazu kolana.

Reklama

Linette ze swoją rówieśniczką Kontą mierzyła się pierwszy raz. Początkowo obie tenisistki wygrywały własne podania, a jedyna szansa na przełamanie była w pierwszym gemie, przy podaniu Polki.

Wyrównaną walkę mieliśmy w dziewiątym gemie. Gdy Linette ściągnęła rywalkę do siatki, a następnie ją przelobowała, wychodząc na 40:15, wydawało się, że spokojnie padnie on łupem poznanianki. Brytyjka zebrała się w sobie, zdobyła trzy punkty z rzędu i miała szansę na przełamanie. Polka się obroniła po błędzie Konty z forhendu, ale po chwili 18. w rankingu WTA zawodniczka stanęła przed drugą okazją i tym razem ją wykorzystała, skutecznie zagrywając forhend po crossie.



Rakietą o kort

W 10. gemie Linette miała dwie okazję, aby odrobić straty. Pierwszą Brytyjka obroniła wygrywającym serwisem, a w kolejnej była już wymiana, niestety Polka zagrała w siatkę. Dwa następne punkty padły też łupem Konty, a po wyrzuceniu na aut returnu przy piłce setowej poznanianka ze złością rzuciła rakietą o kort.



Druga partia zaczęła się po myśli Brytyjki. Już w pierwszym gemie miała dwie okazje na przełamanie, z czego wykorzystała drugą, obejmując prowadzenie 1:0. W następnym Linette miała szansę na wyrównanie, ale wtedy rywalka zagrała za dobrze i znowu zakończyła akcję forhendem. Gema Konta wygrała po udanym skrócie.

W czwartym gemie poznanianka znowu miała break pointa, jednak Brytyjka dobrze zaserwowała, a w następnym uderzeniu zakończyła akcję. Po chwili było już 3:1 dla Konty.



Linette cały czas próbowała i w szóstym gemie udało jej się pierwszy raz przełamać podanie przeciwniczki, doprowadzając do remisu po trzy. Od tego czasu obie tenisistki wygrywały własne podania.



Dwa gemy do zera

W 11. gemie Polka, 50. w rankingu WTA, popełniła jednak serię błędów, począwszy od podwójnych, po posyłanie piłki w siatkę i przegrała go do zera.



Konta serwowała więc, aby wygrać mecz. I nie zmarnowała okazji, również wygrywając gema do zera, a całe spotkanie 6:4, 7:5.



Zdjęcie Magda Linette / Wojciech Kubik / East News

Wyniki meczów 2. rundy gry pojedynczej:

Johanna Konta (W. Brytania, 17.) - Magda Linette (Polska) 6:4, 7:5

Jelina Switolina (Ukraina, 5.) - Shelby Rogers (USA) 3:6, 7:5, 6:3

Belinda Bencic (Szwajcaria, 11.) - Zarina Dijas (Kazachstan) 6:2, 6:1



Ana Konjuh (Chorwacja) - Madison Keys (USA, 18.) 6:4, 6:2



Jekaterina Aleksandrowa (Rosja, 30.) - Nadia Podoroska (Argentyna) 6:0, 6:4