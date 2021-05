Liderka światowego rankingu tenisistek Ashleigh Barty, która w 1/8 finału turnieju rangi WTA 1000 w Madrycie wyeliminowała Igę Świątek, awansowała do półfinału. W środę Australijka wygrała z rozstawioną z numerem 9. Czeszką Petrą Kvitovą 6:1, 3:6, 6:3.

Zapowiadało się na szybkie zwycięstwo najwyżej rozstawioną zawodniczkę, która rozstrzygnęła pierwszego seta na swoją korzyść w 25 minut.

W drugiej partii Czeszka, triumfatorka imprezy w Madrycie w latach 2011, 2015 i 2018, przełamała rywalkę, doprowadziła do stanu 3:0 i już nie dała Barty szans na odrobienie strat, ale przypłaciła do utratą sił, co pokazał trzeci set. Australijka była w nim znacznie szybsza i, choć zmarnowała dwie piłki meczowe przy stanie 5:2, a potem jeszcze jedną w kolejnym gemie, ostatecznie przypieczętowała sukces.

Kolejną rywalką Barty, która wygrała już osiem meczów z rzędu, będzie Paula Badosa. Hiszpanka start w turnieju w ojczyźnie zawdzięcza tzw. dzikiej karcie. Tenisistki rywalizowały dotychczas w rozgrywkach WTA tylko raz. Niespodziewanie spotkanie w ćwierćfinale tegorocznej imprezy w amerykańskim Charlestonie wygrała Badosa, która w tym roku na "cegle" doznała tylko jednej porażki.

We wtorkowym ćwierćfinale 23-letnia reprezentantka gospodarzy, zajmująca na liście WTA najwyższą w karierze 62. lokatę, wygrała z rozstawioną z numerem 8. Szwajcarką Belindą Bencic 6:4, 7:5.

Dwa kolejne ćwierćfinały zostaną rozegrane po południu i wieczorem.

Oprócz Świątek w singlu startowała także Magda Linette, która odpadła w 1. rundzie.

Wyniki ćwierćfinałów:

Ashleigh Barty (Australia, 1.) - Petra Kvitova (Czechy, 9.) 6:1, 3:6, 6:3

Paula Badosa (Hiszpania) - Belinda Bencic (Szwajcaria, 8.) 6:4, 7:5