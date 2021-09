WTA Luksemburg: Jelena Ostapenko i Clara Tauson w finale

24-letnia Ostapenko, która triumfowała w Luksemburgu dwa lata temu (ubiegłoroczna edycja nie odbyła się z powodu pandemii COVID-19), występuje z numerem trzecim. W półfinale pokonała Ludmiłę Samsonową (7.) 6:1, 7:6 (7-4). Rosjanka w ćwierćfinale wyeliminowała najwyżej rozstawioną Szwajcarkę Belindę Bencic.

Łotyszka zagra o piąty tytuł w karierze. Spośród dotychczasowych czterech jeden to wielkoszlemowy triumf we French Open 2017, a inny to tegoroczny na trawie w Eastbourne.

Z kolei Tauson w sobotę ograła Czeszkę Marketę Vondrousova (nr 5.) 6:4, 2:6, 6:4. 18-letnia Dunka to jedno z odkryć tegorocznego sezonu; zwyciężyła już w imprezie WTA w Lyonie oraz challengerze w Chicago, gdzie w finale uporała się z... Emmą Raducanu, która przed tygodniem triumfowała w wielkoszlemowym US Open w Nowym Jorku.

Jedyną Polką w obsadzie była deblistka Alicja Rosolska, która zakończyła występ na pierwszej rundzie.

Wyniki półfinałów:

Jelena Ostapenko (Łotwa, 3.) - Ludmiła Samsonowa (Rosja, 7.) 6:1, 7:6 (7-4)

Clara Tauson (Dania) - Marketa Vondrousova (Czechy, 5) 6:4, 2:6, 6:4