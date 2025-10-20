Rosyjskie tenisistki nie mogą występować pod flagą swojego kraju - taką decyzję wszystkie światowe organizacje zarządzające tą dyscypliną podjęły po ataku wojsk Putina na Ukrainę, w lutym 2022 roku. A że odbyły się to za cichym przyzwoleniem Łukaszenki, to to samo dotyczy Białorusinek.

Panie i panowie występują więc jako sportowcy "neutralni", zostali wykluczeni ze zmagań drużynowych w Billie Jean King Cup, Pucharze Davisa czy United Cup. A próby łamania zasad były napiętnowane, co spotkało m.in. Anastazję Potapową, która paradowała w koszulce Spartaka Moskwa.

Jednocześnie z upływem czasu zaczęły się też ucieczki tamtejszych tenisistek: najpierw na taki krok zdecydowała się Warwawa Graczowa (wybrała Francję), później Elina Awanesian (urodzona i wychowana w Rosji, ale mająca pochodzenie armeńskie), wreszcie w tym roku: Daria Kasatkina. Ona reprezentuje już Australię, poszła w ślady zawodniczek, które przecierały ślady 11 lat temu: Ariny Rodionowej i Darii Gawriłowej (dziś Saville). To inna sytuacja niż z Jeleną Rybakiną, Julią Putincewą bądź Aleksandrem Bublikiem - u nich decydowały aspekty finansowe. I większe szanse na rozwój pod flagą Kazachstanu.

Maria Timofiejewa Megan Briggs/Getty Images AFP

Teraz na taki zaskakujący krok zdecydowała się Maria Timofiejewa, zawodniczka niespełna 22-letnia, za to mające już duże obycie w tourze. I o znanym nazwisku, bo jej babcia Lubow Timofiejewa była wybitną pianistką - jeszcze jako nastolatka zdobyła trzecią nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Sztuk Scenicznych w Montrealu, a później wygrała prestiżowy Long-Thibaud-Crespin Competition we Francji. A siostra jest wokalistką.

Maria Timofiejewa nie będzie grała dla Rosji. Nagła zmiana, WTA już potwierdziła decyzję 21-latki

O sprawie byłoby pewnie jeszcze przez jakiś czas cicho, bo główne strony ITF i WTA wciąż milczą o zmianie. Wszystko zdradziła jednak aplikacja ATP WTA Live. To tam na stronie zawodniczki pojawiła się już flaga Uzbekistanu. Timofiejewa ma oficjalnie swoją bazę w słoweńskim Koprze, jej trenerem jest zresztą Słoweniec Anej Morel.

Profil Marii Timofiejewej w aplikacji ATP WTA Live screen za ATP WTA Live materiał zewnętrzny

Na początku zeszłego roku 20-latka była objawieniem Australian Open - w Melbourne przeszła trzystopniowe kwalifikacje, później pokonała Alize Cornet, swoją idolkę z dzieciństwa Caroline Wozniacki, wreszcie rozstawioną z "10" Beatrice Haddad Maię. Pierwszy raz w karierze znalazła się w drugim tygodniu Szlema, w czwartej rundzie uległa już jednak dość wyraźnie Marcie Kostiuk.

Trzy tygodnie później w Dosze wpadła w kwalifikacjach WTA 1000 na Magdalenę Fręch - stoczyły blisko 2,5-godzinny bój, Polka wygrała tie-breaka w trzecim secie 7-5.

W marcu zeszłego roku Timofiejewa znalazła się w najlepszej setce zawodniczek świata, ale wiosenno-letni okres miała już słaby. W efekcie tego lata wypadła już na miejsce pod koniec trzeciej setki rankingu, nie załapała się nawet na kwalifikacje Wimbledonu. Ostatnio znów prezentuje się dużo lepiej: wygrała turniej rangi W100 w Figueira da Foz, doszła do finału WTA 125 w Changsha, w niedzielę triumfowała w turnieju rangi W75 w Quinta do Lago.

W nowym rankingu WTA awansowała już na 146. pozycję, tuż przed naszą Lindę Klimovicovą. Obie wystąpią w tym tygodniu w WTA 125 w Rovereto we Włoszech.

Maria Timofiejewa William West AFP

