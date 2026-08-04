Turniej w Toronto to już siódma w tym sezonie impreza rangi 1000 - jeszcze całkiem niedawno ten turniej, jak i następny w Cincinnati, miały mniejszą drabinkę, ogrywano je w nieco ponad tydzień. Teraz kalendarz w Ameryce Północnej jest już bardzo ciasny - zmagania rozciągnięto w obu "tysięcznikach" na po 12 dni, jednocześnie, jak rok temu, finał w Kanadzie odbędzie się już... po pierwszych spotkaniach w Ohio.

Tak samo teraz planowano, że finał turnieju WTA 500 w Waszyngtonie będzie się toczył równolegle z pierwszymi spotkaniami WTA 1000 w Toronto. Z uwagi na fakt, że w stolicy USA do gry o tytuł awansowały dwie zawodniczki rozstawione w Kanadzie, nie miało to aż tak dużego znaczenia. Obie zdążyłyby na mecze drugiej rundy w Toronto, te zaplanowano na wtorek i środę.

Do gry weszła jednak pogoda - w Toronto udało się dokończyć zaledwie siedem spotkań, w Waszyngtonie przerwano finał kobiecego singla, a nie rozpoczęto nawet - męskiego. Udało się to dopiero w poniedziałek - Alexandra Eala odwróciła losy potyczki z Jessicą Pegulą, wygrała ich trzysetową batalię 4:6, 6:4, 6:0.

A gdy rozdano już nagrody, WTA opublikowało aktualizację rankingu. O tyle istotną, że to na jej bazie będzie odbywało się losowanie drabinki turnieju w Cincinnati.

Ranking WTA. Świątek uratowała pozycję, Chwalińska spadła. Efekt końcowych wyników w Waszyngtonie

Światowa lista zazwyczaj jest uaktualniania w nocy z niedzielę na poniedziałek polskiego czasu, już po zakończeniu rozgrywanych na świecie imprez ITF oraz WTA - tych pierwszych powyżej rangi W35. Teraz zaś stało się to o dobę później, czekano jeszcze na zakończeniu rywalizacji w Waszyngtonie.

Alexandra Eala Al Bello AFP

Eala dokonała rzeczy dla siebie historycznej - patrząc już na jej dokonania w profesjonalnym, a nie juniorskim tenisie. W głównym cyklu WTA grała już w finale zawodów rangi 250, przegrała go w zeszłym roku w Eastbourne z Mayą Joint. A teraz nie dość, że dotarła do finału WTA 500, to jeszcze po drodze pokonała turniejową "2" Elinę Switolinę, turniejową "3" Naomi Osakę, finalistkę Australian Open Qinwen Zheng oraz finalistkę US Open Leylah Fernandez, która zresztą broniła tu tytułu. To spotkanie ze Switoliną miało szczególne znaczenie dla obozu Igi Świątek - gdyby Ukrainka wygrała, wypchnęłaby Igę z TOP 8 rankingu WTA. Co przy ewentualnym powrocie do gry Karoliny Muchovej oznaczałoby dla Raszynianki gorsze rozstawienie w Cincinnati.

Ostatecznie Eala wygrała też finał z "1", czyli Pegulą. A to dało jej awans na 20. pozycję w rankingu. Obecnie o 131 punktów wyprzedza Maję Chwalińską - podopieczna trenera Jaroslava Machovsky'ego spadła na 22. miejsce. Niemniej to Polka ma olbrzymią szansę na to, by wskoczyć do czołowej "20", bo w najbliższych tygodniach nie ma nic do obrony.

W czołówce nie było większych zmian - jedynie dziewiąta dotąd Anisimova straciła jedno miejsce na rzecz Switoliny. Warto odnotować awans o 103 pozycje Kristiny Liutowej - 16-latki, która wygrała turniej WTA 250 w Memphis. Stała się pierwszą zawodniczką urodzoną w 2010 roku, które dokonała tej sztuki. I awansowała z 229. pozycji na 126.

Kristina Liutowa Justin Ford/Getty Images AFP

Jej przypadek jest o tyle ciekawy, że Rosjanka od sześciu lat mieszka w USA, stara się o obywatelstwo tego kraju. Ma zieloną kartę, razem z rodziną, ale... nie wyjeżdża poza granice. I wszystkie swoje spotkania, tak juniorskie, jak i od niedawna te profesjonalne, rozegrała wyłącznie w Stanach Zjednoczonych.

Wygrywając w Memphis sprawiła, że nie tylko dostanie się do kwalifikacji US Open, ale też i będzie miała w nich rozstawienie.

Ranking WTA z 3 sierpnia 2026

1. Aryna Sabalenka - 8550 pkt

2. Jelena Rybakina - 8056 pkt

3. Jessica Pegula - 6625 pkt

4. Coco Gauff - 5649 pkt

5. Mirra Andriejewa - 5293 pkt

6. Karolina Muchova - 5168 pkt

7. Linda Noskova - 5016 pkt

8. Iga Świątek - 4539 pkt

9. Elina Switolina - 4459 pkt

10. Amanda Anisimova - 4353 pkt

11. Marta Kostiuk - 3925 pkt

12. Victoria Mboko - 3520 pkt

13. Naomi Osaka - 3281 pkt

14. Belinda Bencic - 2845 pkt

15. Jasmine Paolini - 2783 pkt

16. Iva Jovic - 2636 pkt

17. Diana Sznajder - 2593 pkt

18. Sorana Cirstea - 2502 pkt

19. Jekaterina Aleksandrowa - 2301 pkt

20. Alexandra Eala - 2106 pkt

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22. Maja Chwalińska - 1975 pkt

45. Magdalena Fręch - 1160 pkt

68. Magda Linette - 1001 pkt

137. Katarzyna Kawa - 576 pkt

192. Martyna Kubka - 417 pkt

210. Linda Klimovicova - 376 pkt

301. Gina Feistel - 237 pkt

333. Weronika Falkowska - 205 pkt

391. Weronika Ewald - 164 pkt

Maja Chwalińska Anita Walczewska East News





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