Iga Świątek nie ma łatwej przeprawy w WTA w Indian Wells 2022 i po raz kolejny musiała rozegrać trzysetowy pojedynek, by dotrzeć do czwartej rundy. W niej raszynianka zmierzy się z Angelique Kerber, czyli Niemką polskiego pochodzenia. Świątek zagra z Kerber po raz pierwszy w swojej karierze.

Iga Świątek - Angelique Kerber. Kiedy i o której godzinie mecz?

Iga Świątek kontynuuje serię siedmiu wygranych meczów w turniejach WTA. Po zwycięstwie w zmaganiach w Dosze Polka awansowała na czwarte miejsce w światowym rankingu WTA. W Indian Wells Świątek jest rozstawiona z numerem "3", ale turniejowa "1" - Czeszka Barbora Krejčíková wycofała się tuż przed startem amerykańskich zmagań, a "2" - Aryna Sabalenka z Białorusi już odpadła z rywalizacji. Iga Świątek w pierwszej rundzie Indian Wells miała wolny los, w drugiej po dwóch godzinach pokonała Ukrainkę Anhelinę Kalininę 5:7, 6:0, 6:1. Ostatnią rywalką Igi Świątek była w trzeciej rundzie Dunka Clara Tauson, która mocno postawiła się Polce i wygrała w pierwszym secie, lecz ostatecznie okazała się gorsza 7:6, 2:6, 1:6.

Reklama

Iga Świątek - ostatnie wyniki:

Świątek - Tauson 6:7, 6:2, 6:1

Świątek - Kalinina 5:7, 6:0, 6:1

Świątek - Kontaveit 6:2, 6:0

Świątek - Sakkari 6:4, 6:3

Świątek - Sabalenka 6:2, 6:3

Zobacz też: Angelique Kerber: Tenis jest dla mnie dziś drugorzędną sprawą

Angelique Kerber to zawodniczka, której nie trzeba przedstawiać fanom polskiego tenisa. Kerber, mająca swoją bazę w Puszczykowie, w przeszłości rywalizowała dwunastokrotnie z Agnieszką Radwańską w latach 2008-2016, a bilans ich pojedynków to 6:6. Angelique Kerber to 16. zawodniczka światowego rankingu WTA, a w Indian Wells rozstawiona jest z numerem "15". 34-letnia zawodniczka, podobnie jak Iga Świątek miała wolny los w I rundzie Indian Wells, natomiast w drugiej wyeliminowała Chinkę Qinwen Zheng, triumfując 6:2, 5:7, 6:4. Ostatnio Kerber pokonała Darię Kasatkinę z Rosji 6:2, 6:1, z którą Iga Świątek w tym sezonie już trzykrotnie wygrała.

Ty też możesz pomóc pogrążonej wojną Ukrainie!

Angelique Kerber - ostatnie wyniki:

Kerber - Kasatkina 6:2, 6:1

Kerber - Zheng 6:2, 5:7, 6:4

Teichmann - Kerber 4:6, 6:3, 6:2

Kanepi - Kerber 6:4, 6:3

Bencić - Kerber 5:7, 6:2, 6:2

Iga Świątek zagra z Angelique Kerber w czwartej rundzie Indian Wells we wtorek 15 marca. Nie jest jeszcze znany szczegółowy harmonogram gier na ten dzień. Godzina meczu Świątek - Kerber zostanie poddana w tym miejscu, jak tylko organizatorzy ujawnią tę informację.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Siostry Radwańskie znów razem w akcji. Urszula Radwańska dla Interii: To byłaby frajda. Wideo INTERIA.TV

Czytaj również:

Świątek - Kerber. Gdzie oglądać transmisję w tv i online?

Iga Świątek zagra z Angelique Kerber we wtorek 15 marca. Transmisja meczu Iga Świątek - Angelique Kerber w ramach IV rundy WTA w Indian Wells w tv na Canal+Sport. Spotkanie Igi Świątek można oglądać również online live stream na Canal+online. Relacja z meczu Świątek - Kerber na sport.interia.pl. W przypadku zwycięstwa nad Tauson Iga Świątek zagra w ćwierćfinale WTA w Indian Wells z triumfatorką meczu Harriet Dart - Madison Keys.

Kiedy mecz Iga Światek - Angelique Kerber w czwartej rundzie WTA w Indian Wells? We wtorek 15 marca.

O której godzinie mecz Świątek - Kerber? Godzina zostanie podana po ogłoszeniu planu gier na ten dzień.

Gdzie oglądać transmisje tv z meczu Iga Świątek - Angelique Kerber? Canal+Sport.

Gdzie obejrzeć mecz Świątek - Kerber online live stream? Canal+online.