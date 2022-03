Magdalena Fręch powalczy o wyeliminowanie wyżej notowanej rywalki w II rundzie WTA w Indian Wells. Polka zmierzy się z Marketą Vondrousovą, która zajmuje o 55 miejsc lepszą pozycję w światowym rankingu. Fręch zagra z Czeszką po raz pierwszy w karierze.

Magdalena Fręch - Marketa Vondrousova. Los znów uśmiechnie się do Polki?

Magdalena Fręch do turniejowej drabinki Indian Wells weszła jako "szczęśliwa przegrana". 24-letnia Polka uległa w finale kwalifikacji Australijce Darii Saville 0:6, 6:3, 3:6 i teoretycznie powinna pożegnać się ze zmaganiami. W praktyce los uśmiechnął się do Fręch, bowiem ta skorzystała na wycofaniu się z Indian Wells z powodu kontuzji Barbory Krejčíkovej. W pierwszej rundzie 88. w WTA Magdalena Fręch wyeliminowała Egipcjankę Mayar Sherif (67. WTA), triumfując 6:2, 7:5. Jeśli Fręch pokona Marketę Vondrousovą (33. WTA), to po raz pierwszy w tym sezonie dojdzie do meczu trzeciej rundy. Dotychczas tylko w Guadalajarze zdołała wystąpić w drugiej rundzie.

Reklama

Zobacz też: Marta Kostiuk: Nie trzeba znać się na polityce, by wiedzieć, co się dzieje

Marketa Vondrousova to 22-letnia zawodniczka z Pragi, która w 2019 r. doszła do finału French Open, ulegając ostatecznie Ashleigh Barty. Wówczas Czeszka zajmowała najwyższe w swojej karierze - czternaste miejsce w zestawieniu WTA. Przed kilkoma miesiącami Vondrousova zdobyła srebrny medal w singlu na letnich igrzyskach w Tokio, przegrywając w decydującym starciu z Belindą Bencić. W Indian Wells Vondrousova rozstawiona jest z numerem "30" i dopiero rozpoczyna zmagania od drugiej rundy. Marketa Vondrousova w 2017 r. wygrała turniej WTA w szwajcarskim Biel, pokonując Anett Kontaveit. W tym samym roku zdołała wygrać również dwa turnieje ITF.

Ty też możesz pomóc pogrążonej wojną Ukrainie!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Urszula Radwańska dla Interii: To będzie dla mnie priorytet. Wideo INTERIA.TV

Czytaj również:

Fręch - Vondrousova. Gdzie oglądać transmisję w tv i online?

Magdalena Fręch zagra z Marketą Vondrousovą w sobotę 12 marca. Transmisja meczu Fręch - Vondrousova w ramach II rundy WTA w Indian Wells w tv na Canal+Sport. Spotkanie Magdaleny Fręch można oglądać również online live stream na Canal+online. Relacja z meczu Magdalena Fręch - Marketa Vondrousova na sport.interia.pl. W przypadku wygranej nad Vondrousovą Magdalena Fręch zagra w trzeciej rundzie WTA w Indian Wells ze zwyciężczynią meczu Kristina Kucova - Anett Kontaveit.

Kiedy mecz Magdalena Fręch - Marketa Vondrousova w drugiej rundzie WTA w Indian Wells? W sobotę 12 marca.

O której godzinie mecz Fręch - Vondrousova? Mecz rozpocznie się o godzinie 20.00.

Gdzie oglądać transmisje tv z meczu Magdalena Fręch - Marketa Vondrousova ? Canal+Sport.

Gdzie obejrzeć mecz Fręch - Vondrousova online live stream? Canal+online.