Była liderka światowego rankingu Naomi Osaka wycofała się z kończącego sezon turnieju WTA Finals w chińskim Shenzen. Japonka zdecydowała się na taki krok z powodu kontuzji ramienia. Zastąpi ją w grupie czerwonej Kiki Bertens.

Osaka w dobrym stylu rozpoczęła batalię w WTA Finals. W swoim pierwszym spotkaniu w grupie czerwonej wygrała z Czeszką Petrą Kvitovą 7:6 (7-1), 4:6, 6:4. We wtorek Japonka miała zagrać z rakietą numer jeden Australijką Ashleigh Barty.



"Jestem rozczarowana, że muszę wycofać się z turnieju. To wspaniałe wydarzenie w Shenzen i największe WTA w roku. nie tak chciałam zakończyć turniej i mój sezon. Nie mogę doczekać się powrotu do zdrowia i mam nadzieję, że wystąpią w Shenzen w przyszłym roku" - czytamy w oświadczeniu Osaki.



Mistrzyni Australian Open kończy sezon 11 zwycięstwami z rzędu. Do swojej kolekcji dorzuciła dwa tytuły za triumfy w Toray Pan Pacific Open i China Open.



Osakę w Shenzen zastąpi Kiki Bertens, która w światowym rankingu zajmuje 10. miejsce. Mimo, że dołączy do rywalizacji od drugiej serii spotkań, to Belgijka ma szansę awansować do półfinału.

W imprezie w Shenzen (pula nagród wynosi 14 milionów dolarów) rywalizuje osiem najlepszych tenisistek mijającego sezonu.

