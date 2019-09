Czeszka Karolina Pliszkova jest drugą tenisistką, która zakwalifikowała się na kończący sezon turniej WTA Finals w chińskim Shenzen (27 października - 3 listopada). Wcześniej prawo startu w Chinach wywalczyła Australijka Ashleigh Barty.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bianca Andreescu o zwycięstwie w US Open. Co kupiła za wygraną? Wideo © 2019 Associated Press

Pliszkova, wiceliderka światowego rankingu, w niedzielę triumfowała w pierwszej edycji imprezy w Zhengzhou, gdzie była najwyżej rozstawiona. W finale pokonała Chorwatkę Petrę Martić 6:3, 6:2.

Reklama

Był to jej czwarty tytuł w tym roku. Wcześniej zwyciężyła w Brisbane, Rzymie i Eastbourne. W WTA Finals wystąpi po raz czwarty.

Osiem zawodniczek, które zagrają w Shenzen, rywalizować będzie o pulę nagród o łącznej wysokości ok. 14 milionów dolarów.