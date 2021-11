Obie tenisistki po raz trzeci spotkały się na korcie. Dwa poprzednie mecze wygrała zawodniczka z Grecji, pokonując Polkę na Roland Garros oraz w Ostrawie.

Iga Świątek szybko straciła serwis

Spotkanie zaczęło się spokojnie. Obie w pierwszych gemach serwisowych pewnie utrzymały podanie. Wymian nie było za wiele, gdyż dobre serwisy wymuszały nieczyste zagrania. Poza tym zawodniczki próbowały wybadać nawierzchnię.



Trzeci gem meczu okazał się dla Świątek początkiem koszmaru. Zaczęło się od dwóch błędów serwisowych. Prawie Polka oddałaby tak trzeci punkt. Sakkari wykorzystała okazję i doprowadziła do dwóch break-pointów. Przełamanie nastąpiło przy stanie 30:40, gdyż warszawianka wyrzuciła forhend po linii. 26-latka potwierdziła prowadzenie pewnym zwycięstwem w swoim gemie serwisowym.



Maria Sakkari potrafiła wyjść z opresji

Iga miała szansę na odrobienie strat w szóstym gemie. 20-latka zaczęła posyłać wysokie piłki, wybijając nieco rywalkę z rytmu. W pewnym momencie Polka prowadziła 40:15. Wtedy jednak Greczynka zagrała swój najlepszy tenis, poprawiając serwis oraz szybko i skutecznie kończąc akcję. Dzięki temu zdobyła ona cztery punkty z rzędu.



Kolejne dwa gemy to istna egzekucja. Zwyciężczyni Roland Garros 2020 była kompletnie bezradna. Świątek grała bardzo słabo, popełniając dużo błędów oraz nie reagując na dobrą grę rywalki. Efekt? Dwa szybkie przegrane gemy, w tym do zera przy swoim podaniu.



Przerwa pomogła, ale Świątek nie miała argumentów

Polka między setami na chwilę opuściła kort. Powrót do rywalizacji wyszedł jej nieźle. Wprawdzie nie obroniła ona podania łatwo, ale dużo lepiej poruszała się po korcie i potrafiła prowadzić wymianę na swoich warunkach. Ponadto potrafiła ona wytrzymać w trudnych sytuacjach. W trzecim gemie 20-latka broniła już break-pointów.



Problem polegał na tym, że Sakkari wciąż pewnie utrzymywała swój serwis. Zdarzały się jej chwilowe słabości, ale finalnie nie doprowadzała ona do nerwowych dla siebie sytuacji. Wydawało się, że Greczynka nie da się przełamać, dlatego tak ważna była dobra gra przy swoim podaniu.

W siódmym gemie stało się jednak najgorsze. Do Igi wróciły bardzo złe zagrania i dużo błędów. Gem trochę potrwał, ale Polka głównie się w nim broniła. Strata podania nastąpiła za sprawą błędu z forhendu, co potwierdziło, że to nie jest mecz podopiecznej Piotra Sierzputowskiego. Wiele więcej w meczu się nie wydarzyło. 26-latka pewnie wygrała swoje podania, co pozwoliło jej doprowadzić mecz do końca. Przed ostatnią piłką Iga całkowicie się rozkleiła.



Iga Świątek - Maria Sakkari 0:2 (2:6, 4:6)