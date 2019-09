WTA Finals. Ashleigh Barty pierwszą uczestniczką turnieju w Shenzen

Zwyciężczyni Rolanda Garrosa Ashleigh Barty jako pierwsza tenisistka zapewniła sobie udział w kończącym sezon turnieju WTA Finals w chińskim Shenzen (27 października - 3 listopada). Australijka wywalczyła awans, mimo że nie powiodło jej się w US Open.

W nowojorskich zawodach Barty odpadła w 1/8 finału, po porażce z Chinką Qiang Wang 2:6, 4:6. Mimo to wróciła na pozycję liderki rankingu WTA. Broniąca tytułu Japonka Naomi Osaka została wyeliminowana na tym samym szczeblu turnieju, a na liście światowej spadła z pierwszego na czwarte miejsce.

Finałowy turniej - w ostatnich latach rozgrywany był w Singapurze. Ubiegłoroczną edycję WTA Finals wygrała Ukrainka Elina Switolina, zaś w 2015 roku triumfowała Agnieszka Radwańska. Tym razem turniej odbędzie się w Shenzen.